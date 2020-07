Yves Rausch nach einer Woche Großeinsatz in Oppenau vorläufig festgenommen

Der seit Tagen in den Wäldern um Oppenau abgetauchte Yves Rausch ist am Freitag von der Polizei vorläufig festgenommen worden. Die Einsatzkräfte haben vier Schusswaffen sichergestellt.

Die Fahndung nach dem flüchtigen 31-Jährigen aus Oppenau hatte mehrere Tage gedauert. Am Freitag konnte die Polizei Rausch vorläufig festnehmen. Dabei wurden auch die vier Schusswaffen sichergestellt.

Offenbar haben die Einsatzkräfte den Mann nach einer sechs Tage andauernden Suche im Waldstück oberhalb der Gaststätte „Zum Bierhäusle” im Oppenauer Ortsteil Ramsbach festgenommen.

Rausch hatte vor fünf Tagen vier Beamte mit einer Waffe bedroht und ihnen ihre Dienstwaffen abgenommen als diese ihn in einer illegal von ihm genutzten Hütte kontrollieren wollten.

Am Freitagabend um 20 Uhr findet eine Pressekonferenz mit Polizeipräsident Reinhard Renter statt. Dann soll es weitere Details zu der Festnahme geben.

Zwischenzeitlich waren rund 2.000 Polizeibeamte bei der Suche nach Rausch im Einsatz gewesen. Auch externe Experten, unter anderem Psychologen, Survival-Spezialisten, Jäger und Förster, waren zu Rate gezogen worden.

Rausch fiel als Jugendlicher durch antisemitische Äußerungen auf

Rausch hatte bereits als Jugendlicher Ärger mit der Justiz. Die Staatsanwaltschaft in Offenburg ergänzte am Donnerstag ihre bisherigen Angaben. Demnach war Rausch als Jugendlicher während des Aufenthalts in einem Jugendwerk durch rechtsradikale und teilweise antisemitische Äußerungen aufgefallen. Zudem habe er eine Bombenattrappe gefertigt, um den Erziehern im Jugendwerk Angst zu machen.

Das Amtsgericht Freiburg habe 2005 unter anderem wegen Volksverhetzung eine Jugendstrafe von acht Monaten ausgesprochen, die später nach einer Wohlverhaltensphase erlassen wurde.

Anschließend seien nach den bisherigen Erkenntnissen keine Ermittlungsverfahren wegen politisch motivierter Straftaten mehr geführt worden, so die Staatsanwaltschaft Offenburg weiter.