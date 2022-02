In der Initiative „Gemeinsam leben, gemeinsam lernen in der Ortenau” engagieren sich Familien, die ein Kind mit Behinderung wollen. Die Pandemie hat der Initiative den Start jedoch erschwert.

Die Ortenau inklusiver zu machen, das hat sich die neue Elterninitiative „Gemeinsam leben, gemeinsam lernen in der Ortenau” vorgenommen.

Hier engagieren sich Familien, die ein Kind mit Behinderung haben und möchten, dass es im gleichen Umfeld lernen und leben kann wie Kinder ohne Behinderung.

Die Pandemie hat der Initiative den Start erschwert. Jetzt geht sie an die Öffentlichkeit, um mehr Eltern anzusprechen.

Alltag mit einem Kind mit Behinder sei eine Herausforderung

„Wir sind derzeit sechs bis acht Familien mit Kindern im Alter zwischen zwei und 22 Jahren. Die meisten von uns kommen aus dem Renchtal, dem Kinzigtal, Kehl und Offenburg”, erklärt Bettina Krück-Roblin.

Der Alltag einer Familie mit einem Kind mit Behinderung sei voller Herausforderungen. Damit sich nicht jeder einzeln in die gesetzlichen Grundlagen für die Inklusion einarbeiten müsse, helfe man sich gegenseitig mit Informationen und Erfahrungen.

Dazu gebe es am ersten Mittwoch im Monat ein Treffen per Videokonferenz oder in einer Gaststätte in Schutterwald.

Kindergärten im Umkreis sind informiert

Um mehr Eltern zu erreichen, habe man gerade Informationen an alle rund 250 Kindergärten im Ortenaukreis verschickt. Bei der Anmeldung ihrer Kinder in der Schule müssten sich Eltern von behinderten Kindern entscheiden: entweder für eine Regelschule oder ein Sonderpädagogisches Bildungszentrum.

„Oft kennen sie aber die verschiedenen Möglichkeiten und rechtlichen Grundlagen nicht. Hier möchten wir ansetzen”, so die Sprecherin.

Der Sohn von Kerstin Doll aus Oberkirch ist fünf Jahre alt und geht in einen Regelkindergarten. „Er braucht zum Beispiel Hilfe, um Kontakt mit anderen Kindern aufzunehmen”, berichtet sie. Dabei unterstütze ihn eine Person stundenweise. Ihr Ziel sei es, dass er mit den Nachbarskindern gemeinsam in die Grundschule am Wohnort eingeschult werden kann.

Liane Doll hat einen zweieinhalbjährigen Sohn mit Förderbedarf. Ein Kindergarten in ihrer Nähe kann ihm einen Platz bieten, die nötigen Gespräche mit dem Landratsamt stehen ihr noch bevor.

Der Sohn von Familie Krück-Roblin besucht aktuell eine Regel-Grundschule und ist in der vierten Klasse. „Er ist ein glückliches Schulkind und fester Teil der Klassengemeinschaft. Wir wollen die inklusive Beschulung in der fünften Klasse fortsetzen”, sagt die Mutter.

UN-Behindertenrechtskonvention Die UN-Behindertenrechtskonvention wurde bereits im Jahr 2006 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet und 2009 von Deutschland in Kraft gesetzt. Sie definiert die Rechte von Menschen mit Behinderungen in allen Lebensbereichen. Laut Artikel 24 ist sicherzustellen, dass Menschen nicht wegen einer Behinderung vom allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen werden. Kinder mit Behinderung dürfen demnach Regelschulen besuchen, heißt es auf Internetseite der Aktion Mensch: „Alle Kinder und Jugendlichen sollen gleichberechtigt Zugang zu inklusiver, hochwertiger und unentgeltlicher Schulbildung haben. Das gleiche gilt auch für Hochschulbildung, Berufsausbildung, Erwachsenenbildung und lebenslanges Lernen.”

Die Inklusion sei noch nicht die Regel in Baden-Württemberg. Obwohl sie das nach der UN-Behindertenrechtskonvention so sein sollte: „Jedes Kind hat darauf einen Anspruch.”

Im Ortenaukreis entscheiden sich viele Eltern für den Besuch einer Fördereinrichtung, wissen die Eltern in der neuen Initiative: „Wir wünschen uns mehr Mut und eine offenere Haltung, auch von Seiten der Behörden und Bildungseinrichtungen.” Nur wenn Eltern umfassend über ihre Rechte und die Alternativen informiert seien, könnten sie eine fundierte Entscheidung treffen, die zu ihrer individuellen Situation passe.

Demnächst treffen sich die Eltern mit der Behindertenbeauftragten des Ortenaukreis, Anita Diebold. Sie befasst sich mit vielen Themen rund um Inklusion. „Ich kann Tipps als Lotsin geben”, sagt sie. Dass gemeinsames Lernen an Regelschulen vorankommt, sei ihr wichtig. Doch gerade im ländlichen Raum sei das besonders schwierig.

Es gebe nicht genug Sonderpädagogen, um an jeder Schule ein Angebot machen zu können. Aktuell würden die Kinder in sogenannten Pool-Schulen zusammengefasst. „Das widerspricht natürlich der Idee, dass ein Kind mit seinen Nachbarskindern gemeinsam zur Schule geht”, weiß sie.

Wer Kontakt zur Initiative „Gemeinsam leben, gemeinsam lernen in der Ortenau” sucht, kann sich an diese Mailadresse wenden: kontakt@glgl-ortenau.de

Mehr Informationen dazu im Internet: www.glgl-ortenau.de