Corona im Überblick: Die Intensivstationen leeren sich, doch die Sorgen werden nicht kleiner

Sie stockt. Die Hausärzte impfen, und wie werden auch künftig wieder der erste Ansprechpartner dafür sein. Doch nach dem Scheitern der Impfpflicht ist nicht erkennbar, dass die Nachfrage wieder steigt. 70,7 Prozent der Menschen in der Ortenau sind immunisiert, die Zahl stagniert, der Kreis hat das Angebot in den Impfzentren auf ein Minimum heruntergefahren. Offenburg, Oberkirch und Haslach sind zu, in Lahr öffnet man mit Minimalbesetzung von Freitag bis Sonntag jeweils von 14 bis 19 Uhr. Knapp 60 Menschen kommen dann täglich, sagt Diana Kohlmann, Impfbeauftragte im Landratsamt, 95 Prozent wollen einen Booster, ein paar Kinder und Jugendliche kommen noch, doch es gibt praktisch keine Erstimpfungen mehr. Vielleicht belebt sich die Nachfrage im Herbst wieder, glaubt Kohlmann.