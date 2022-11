Ortenau Klinikum: Zum Abschied vom Eigenbetrieb kracht es heftig

Der Ortenaukreis setzt seine mehr als eine Milliarde Euro teure Krankenhausreform nach und nach um. Dabei rumpelt es immer wieder mal ordentlich. So auch am Dienstag.

Das Ortenau Klinikum erhält zum Jahreswechsel eine neue Rechtsform. Der Kreistag hat am Dienstag mit großer Mehrheit die Umwandlung des Eigenbetriebs in eine „gemeinnützige Kommunalanstalt des öffentlichen Rechts“ beschlossen. Sechs Kreisräte stimmten dagegen, fünf enthielten sich.

Es war eine, gemessen an der jahrzehntealten Diskussion um die Rechtsform des Konzerns mit mehr als 6.000 Mitarbeitern, erstaunlich breite Mehrheit. Dass es trotzdem ordentlich krachte, dafür sorgte LiLo-Kreisrätin Jana Schwab.

Der Beschluss ist keineswegs nur eine Formalie. Er entzieht zentrale Entscheidungen über die Zukunft der Krankenhäuser den Augen der Öffentlichkeit. Die Weichen stellen statt des öffentlich tagenden Klinikausschusses künftig ein Vorstand und ein Verwaltungsrat hinter verschlossenen Türen. Im Kreistag werden nur noch die Grundzüge der Konzernstrategie diskutiert.

Debatte um Rechtsform für Klinikum schon vor Jahrzehnten

Bereits zu Zeiten von Landrat Klaus Brodbeck hatte es eine breit angelegte und kontroverse Debatte über die Rechtsform der damals noch neun Krankenhäuser gegeben. Man verhindere so, dass die Konkurrenz immer gleich in öffentlich Sitzung mithöre, wie sich das Klinikum für die Zukunft aufstellt.

Ganz so griffig ist die Begründung 2022 nicht, vielmehr ging es um Schlagkraft und Geschwindigkeit. Doch wohl auch ein wenig um den Ton einer Debatte, der sich mit der milliardenteuren Klinikreform und dem Einzug der Linken Liste Ortenau (LiLo) rasant verschärft hat.

Die Entscheidungen treffen hier alte weiße Männer. Jana Schwab, Lilo-Kreisrätin

Das beste Beispiel lieferte die junge LiLo-Kreisrätin Jana Schwab mit ihrem provozierenden Beitrag zur neuen Rechtsform, in der sie dem Kreistag vorwarf, mit der am selben Tag auf den Weg gebrachten Schließung des Akutkrankenhauses in Ettenheim „Menschenleben aufs Spiel“ zu setzen und nur an „das große Geld“ zu denken.

Die Behauptung, aus der Perspektive „alter weißer Männer“ zu handeln, brachte das Fass dann zum Überlaufen. Es sei „eine Beleidigung für alle, die hier sitzen“ wenn man unterstelle, dass sich der Kreistag nicht für die Gesundheit der Menschen einsetze, sagte der Grüne Alfred Baum. Offenburgs OB Marco Steffens (CDU) mahnte: „Nur, weil Sie die Dinge immer wieder wiederholen, werden sie nicht wahrer.“ Jens-Uwe Folkens (SPD), selbst ein Leben lang im Medizinbetrieb, bezeichnete die Äußerungen als unerträglich.

Damit war zumindest in einer Hinsicht die Luft gereinigt, in einer anderen blieb es bei einem leichten Donnergrollen aus der Ferne. Landrat Frank Scherer (parteilos) ging bei der Einbringung des 1,4 Milliarden Euro umfassenden Kreishaushalts nur am Rande auf die eskalierte Debatte um die Zukunft der Lahr Klinikums und die daraus entstandenen Forderungen nach einem Moratorium für den Acherner Krankenhausneubau ein.

Wer hätte das gedacht, als wir das beschlossen haben. Frank Scherer, Landrat

Lahr sei für den Kreis und für das Land unverzichtbar, man sei auf einem guten Weg: „Wenn auf diesem Weg immer wieder die Pferde scheu gemacht werden, kostet das nur Energie und ist absolut nicht hilfreich“. Er sei sicher, dass man für den Standort rechtzeitig die erwarteten Förderzusagen erhalten werde.

Die Agenda 2030 komme voran, in den kommenden beiden Haushaltsjahren könne man die Zentren für Gesundheit in Oberkirch, Gengenbach und Ettenheim eröffnen: „Wer hatte das von Ihnen zu dem Zeitpunkt gedacht, als wir das beschlossen haben“.

Scherer: Kliniken arbeiten immer öfter ambulant

Scherer verwies darauf, dass die Kliniken immer öfter ambulant arbeiten, einen Trend, der sich deutlich verstärkt habe und der sich in der Zahl der benötigten Betten niederschlage. Man werde sich beim Kreis jetzt „zeitnah“ Gedanken machen müssen, wie man diese Entwicklung umsetzen kann, „so, dass jeder der vier Standorte seine medizinische Bedeutung entsprechend der Beschlusslage behält und ausfüllen kann“.

Eine Erklärung, was die Besorgnis in Lahr eigentlich ausgelöst hatte, gab es an diesem Tag nicht.