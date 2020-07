Viele Infizierte

Ortenau: Neue Leiterin des Gesundheitsamts steht wegen Corona unter großem Druck

Am Anfang waren die Masern. Als die ansteckende Erkrankung vermutlich Mitte Januar von Straßburg aus nach Deutschland schwappte, war von Corona noch nicht die Rede. Jedenfalls nicht in der Ortenau. Evelyn Bressau war gerade einmal zwei Monate Leiterin des Gesundheitsamts im Offenburger Landratsamt und sie setzte vom ersten Tag an auf Offenheit, um die Menschen zu Vorsicht im Umgang mit dem ansteckenden Erreger aufzurufen.