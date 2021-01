Horst Sahrbacher ist seit dem Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Offenburg und verantwortlich für 120 Mitarbeiter. Die Arbeitsagentur ist zuständig für den Ortenaukreis und hat Geschäftsstellen in Achern, Oberkirch, Lahr, Offenburg und Hausach.

Horst Sahrbacher war in der Agentur für Arbeit Karlsruhe in verschiedenen Führungsfunktionen tätig, bevor er im Jahr 2005, die Aufgabe als Geschäftsführer für den operativen Bereich in der Agentur für Arbeit Offenburg übernommen hat. 2010 folgte der Wechsel nach Rastatt, wo er die Agentur für Arbeit in Rastatt leitete. Seit 1. Oktober 2012 ist Sahrbacher bei der Agentur für Arbeit in Offenburg als Vorsitzender Geschäftsführer tätig. Horst Sahrbacher wohnt in Malsch und pendelt in die Ortenau.