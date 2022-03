Zuwendungsbescheid des Landes lag bereits vor

Lockangebot oder echte Hilfe? Der Ortenaukreis will keinen Klima-Koordinator

Hilfe im Förderdschungel und Klimaaktionen in kleineren Gemeinden sollte ein Koordinator sicherstellen, für den das Land 150.000 Euro Zuschuss in Aussicht stellte. Doch bei den Bürgermeistern im Kreis kommt die Idee nicht so gut an.