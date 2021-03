Ortenaukreis verschärft Corona-Regeln erneut - was nun gilt

Das Impfzentrum in Offenburg hat alle 18 Impfstraßen geöffnet und arbeitet derzeit von 8 bis 17 Uhr. Die damit möglichen 1.200 Impfungen am Tag entsprechen etwas mehr als der Hälfte der Maximalkapazität von 2.250 Immunisierungen. In Lahr gibt es zur Zeit 465 Impfungen am Tag und damit fast des Zehnfache wie in der Anfangszeit. Maximal könnten 750 Menschen täglich dort abgefertigt werden. Dass die Zentren nicht unter Volllast laufen, liegt an einem bekannten Problem: Es fehlt noch immer an Impfstoffen. „Wir sind bereit, die Kapazitäten hochzufahren“, heißt es aus dem Landratsamt. Gut läuft es in den Pflegeheimen, sie sollen Ende März durchgeimpft sein. Danach kommen unter anderem Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen an die Reihe.