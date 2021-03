Nicht ganz wie in Tübingen

Ortenaukreis will Modellregion für Corona-Lockerungen werden: Landrat stellt Antrag

Landrat Frank Scherer hat in einem Schreiben an Sozialminister Manne Lucha (Grüne) beantragt, den Ortenaukreis zur Modellregion für Öffnungs-Strategien in der Corona-Pandemie zu machen. Das teilte die Pressestelle des Landratsamts mit.