Elf Jugendherbergen öffnen zum Sommerferienbeginn

Pünktlich zum Beginn der Sommerferien öffnen elf weitere Jugendherbergen im Südwesten ihre Türen. Auf Grund der Corona-Pandemie mussten zunächst 47 Jugendherbergen im Land schließen.

Seit den Lockerungen konnten bisher 30 Jugendherbergen wieder eröffnen, teilte der Landesverband des Deutschen Jugendherbergswerks am Montag mit.

Am 30. Juli nehmen die Einrichtungen in Kehl, Baden-Baden, Karlsruhe, Biberach und auf Schloss Ortenberg in der Ortenau wieder den Betrieb auf. In der Herberge auf Burg Wildenstein im Donautal können Reisende bereits seit Montag wieder ein Zimmer buchen. Die Öffnung der Unterkünfte in Mannheim und Ludwigsburg ist für den 3. September geplant.

Um den Gästen mehr Planungssicherheit zu geben, können Familien und Einzelreisende den Angaben zufolge bis 24 Stunden vor Anreise stornieren. Für Gruppen gelte eine reduzierte Stornofrist von 14 Tagen vor Anreise.