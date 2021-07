Vermesser überprüfen geodätischen Grundnetzpunkt in Ortenberg

In Ortenberg im Ortenaukreis befindet sich einer der 250 geodätischen Grundnetzpunkte in Deutschland. Jetzt prüfen Vermesser den Punkt. Der Aufwand ist enorm.

2990 – sieht erst einmal wie eine ganz normale Zahl aus. Doch für das Vermessungswesen hat sie eine zentrale Bedeutung. 2990 steht für Ortenberg, die Weinbaugemeinde im Ortenaukreis vor den Toren Offenburgs.

Dort befindet sich einer von 250 geodätischen Grundnetzpunkten (GGP) der Republik. 22 von ihnen liegen in Baden-Württemberg. Mit Durlach (2940) und Haueneberstein (2970) gibt es sogar zwei im direkten Verbreitungsgebiet der BNN.

Am Dienstag, 6. Juli sowie am Mittwoch, 7. Juli, stehen sie, zusammen mit 2990, im Fokus der GNSS-Kampagne 2021. Was sich dahinter verbirgt?