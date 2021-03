Das Geschäft des Weinguts Schloss Ortenberg übernimmt für die kommenden 20 Jahre die Firma Althoff als Pächterin, ein Hotelunternehmen mit Sitz in Köln, das mit einigen seiner 18 Häuser sogar in der Champions League spielt. Kreis und Stadt bleiben Eigentümer, alle Mitarbeiter werden übernommen. Beide Seiten versprechen sich eine Ankurbelung des Umsatzes.

Für einen Hotelunternehmer sei es Alltag, sich darüber Gedanken zu machen, in welche Bereiche man investieren könne, so Thomas Althoff, Hauptgesellschafter der Althoff Hotels. Bereits seit zehn Jahren spielen dabei auch Kauf oder Pacht eines Weingutes eine Rolle. „So was passt zu unseren Aktivitäten, ist es doch ebenfalls gastroorientiert.“

Es sollte unbedingt ein Weingut sein, dessen Referenzen und Qualitäten überdurchschnittlich sind, mit einer für eine große Hotelkette angemessenen Größe. Immer intensiver habe man sich auf dem Markt umgeschaut - und sei dann auf das Weingut Schloss Ortenberg aufmerksam geworden, das seine Vertriebskanäle ausbauen wollte. „Es hat auf mich sofort einen sehr guten Eindruck gemacht.“ Er habe einen Betrieb vorgefunden, „der in der Region fest verwurzelt ist, außerdem ein tolles Team“.

Für ihn, beteuert Thomas Althoff, „war es Liebe auf den ersten Blick“. Dass er in der Ortenau fündig geworden sei, sei nicht ungewöhnlich, so der gebürtige Wuppertaler. Bereits 1976 habe er im Schwarzwald ein Hotel geführt - in Schönwald.

Vor gut zwei Jahren seien die Gespräche mit den Verantwortlichen des Zweckverbands des Weinguts aufgenommen worden: „Der Hammer ist dann am 2. Dezember 2020 gefallen.“

Pachtvertrag für 20 Jahre

Die Zweckverbandsversammlung stimmte an jenem Tag der Verpachtung zu. Der Pachtvertrag laufe über 20 Jahre, eine Verlängerung sei denkbar, betonte Florian Würth, Sprecher der Stadt Offenburg, auf Anfrage: Offenburgs OB Marco Steffens ist amtierender Vorsitzender der Zweckverbandsversammlung, zu gleichen Teilen aus Kreis- und Stadträten bestehend. Dass Weingüter verpachtet werden, sei nicht unüblich, so Würth: „Ein Verkauf des Weinguts ist nicht geplant.“

Bei Bekanntgabe der neuen Entwicklung, räumt Weingut-Geschäftsführer Matthias Wolf ein, habe unter den Mitarbeitern im ersten Moment eine große Unsicherheit geherrscht. Diese sei aber so gut wie gewichen.

Althoff sicherte auf Anfrage zu, „alle Arbeitsplätze zu erhalten“. Wolf wird weiterhin Geschäftsführer sein. „Das war mir sehr wichtig“, so Thomas Althoff. Weiterhin dabei auch Kellermeister Hans-Peter Rieflin, hoch dekorierter Meister seines Fachs.

Der 39-Jährige Matthias Wolf war im September 2009 als zweiter Geschäftsführer ins Weingut eingetreten, ehe er Anfang 2010 offiziell als Nachfolger von Winfried Köninger die Leitung übernahm. Wolf ist froh, „dass wir Herrn Althoff von der Idee der Verpachtung begeistern konnten“.

„Win-Win-Situation“ für beide Seiten

Für beide Seiten entstünde auf dem hart umkämpften Weinmarkt eine „Win-win-Situation“, zum einen bleibe das traditionsreiche Weingut mit seinen 45 Hektar Ertragsrebfläche im Eigentum der Kommunen. Zum anderen wisse man einen starken „strategischen Partner“ an seiner Seite.

Eine besondere Hoffnung setzt Wolf auf die „Stärkung des Vertriebs“ über die Althoff-Hotels. So ließen sich auch Nachteile für kommunale Weingüter beim Anzapfen staatlicher Fördertöpfe ausgleichen. Natürlich verspreche man sich auch was von der „Investitionskraft des neuen Pächters“. Laut Thomas Althoff sollen Optimierungsideen gemeinsam entwickelt werden.

Selbstverständlich, so der 67-Jährige, würden die Schloss-Ortenberg-Produkte künftig auf den Weinkarten seiner 18 Hotels - mehr als 2000 Zimmer und 1600 Mitarbeiter - zu finden sein, darunter Luxushäuser in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und der Schweiz:

„Wir werden natürlich versuchen, den Gästen die Weine mit ihrem sehr guten Image nahe zu bringen.“ Die Chance, über die Hotels den Umsatz des Weinguts zu steigern, bezeichnete er als gut. Das Weingut soll aber nicht als „Althoff-Weingut“ positioniert werden.

Ab welchem Betrag pro Hektar kann man grundsätzlich den Umsatz eines Weingutes als gut bezeichnen? „Diese Frage lässt sich nicht pauschal beantworten“, so Holger Klein, stellvertretender Geschäftsführer des Badischen Weinbauverbandes.

So könne ein Betrieb viel Umsatz machen, unterm Strich aber trotzdem nur einen geringen Gewinn bewirtschaften, „wenn er etwa von hohen Kosten für Bewirtschaftung, Maschinen, Löhne etc. wieder aufgezehrt wird“. Auch Investitionen sind zu beachten. Hier hat das Weingut Schloss Ortenberg in den vergangenen zwei Jahrzehnten mit dem markanten gläsernen Anbau und dem Umbau der Probierstube nicht eben wenig getan.

Der Umsatz des Weinguts Schloss Ortenberg wurde zuletzt stets mit rund 1,5 Millionen Euro angegeben. Die Jahresabschlüsse 2019 und 2020 wurden noch nicht veröffentlicht. 2018 erwirtschaftete das Weingut einen Gewinn von knapp 40.000 Euro.