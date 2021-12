In einem aufwendigen Indizienprozess vor dem Offenburger Landgericht war zunächst im Juni 2019 das für schuldig befundene deutsch-türkische Ehepaar verurteilt worden: der 54-jährige Hauptangeklagte zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe, seine Ehefrau zu sieben Jahren.

Gegen beide Urteile wurde Revision eingelegt. Während das Urteil gegen den Hauptangeklagten nach einem Jahr rechtskräftig war, wurde der Revision der Ehefrau durch den Bundesgerichtshof stattgegeben.

Denn die Plädoyers, wie auch das letzte Wort der Angeklagten, fanden damals unter Beteiligung der Öffentlichkeit statt, was laut Bundesgerichtshof nicht rechtens war. Deswegen wurde der Prozess nun in Teilen neu aufgerollt.

Nach der Festnahme schwieg die Angeklagte, dann machte sie plötzlich eine Aussage

Am dritten Verhandlungstag stellte der Vorsitzende Richter Matthias Eckelt klar, dass die abgegebenen Schüsse durch den Angeklagten gefallen sind, so wie es im ersten Prozess auch erwiesen wurde. Die Problematik des Prozesses liegt in der schwierigen Wahrheitsfindung aus der Sicht der Angeklagten.

Bei der Vernehmung nach der Festnahme am 28. Mai 2018 schwieg sie zunächst, „dann hat es einen Sinneswandel gegeben“, so ein Kripobeamter am Zeugenstand. Sie gab an, dass der Mann sie am vereinbarten Treffpunkt im Auto zunächst küssen wollte, danach konnte sie ihm noch entlocken, dass er die erotischen Bilder aus der gemeinsamen Internet-Sex-Story löschen werde. Dann seien die Schüsse gefallen.

Angeklagte hatte zum Tatzeitpunkt Alkohol und Medikamente im Blut

Die seit Jahren psychisch angeschlagene Frau habe vor der Tat Suizidversuche unternommen. „Wenn du das liest, werde ich nicht mehr leben. Du hast mir alles gegeben und brauchst nun keinen Kummer mehr um mich haben“, wurde aus einem Abschiedsbrief an ihren Vater verlesen. Währenddessen kämpfte die Frau mit den Tränen.

Zum psychischen Gesamteindruck, vor allem im Tatzeitraum, gab die forensische Sachverständige Andrea Haarnagel wenig abweichende Aussagen zum ersten Prozess. Die Frau habe ein hochgradiges Scham- und Schuldgefühl. Ihren Angaben entsprechend habe sie zum Tatzeitpunkt eine Mischintoxikation von Alkohol und Medikamenten gehabt, so die Psychiaterin. Neben den Medikamenten habe sie einen halben Liter Spirituosen zu sich genommen.

Wenn dem so wäre, hätte sie bei der Tat einen berechneten Wert von 2,8 Promille Alkohol gehabt. Eine eingeschränkte Schuldfähigkeit schließe sie aus. Ihr Problem sei eine Angststörung seit ihrem 38. Lebensjahr, weshalb sie auch medikamentös behandelt werde. Derzeit bekomme sie aber ihre Alltagsprobleme in den Griff.

Das Urteil wird am 21. Dezember gesprochen.