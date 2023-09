Andere Pläne für den Ausbau des Achertal-Radwegs

Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Die Idee schien vielversprechend. Die Rede ist vom Ausbau des Achertal-Radwegs und der Begradigung der sanierungsbedürftigen Landesstraße 87 unterhalb des sogenannten Hexenschrofens zwischen Furschenbach und Ottenhöfen.

Allein: Einer Kombi-Lösung stehen zu viele Hemmnisse entgegen. Radwegebau und Fahrbahnsanierung sollen nach Auskunft des Regierungspräsidiums Freiburg (RP) vielmehr getrennt erfolgen.

Fahrbahn sollte näher zur Achertalbahn hin verlegt werden

Die Stoßrichtung war lange Zeit eine andere. Der Ottenhöfener Bürgermeister Hans-Jürgen Decker (CDU) bestätigt: „Mit den zuständigen Abteilungen des RP wurden die Synergien einer kombinierten Sanierung und möglichen Entschärfung der Kurvensituation der L87 sowie einem parallel geführten Radwegebau intensiv diskutiert und beraten.“

Zur Erläuterung: Die Fahrbahn sollte vom Berghang abrücken und näher zur Achertalbahn hin verlegt werden, um für den Radweg auf die bisherige Straßenführung zurückgreifen zu können.

Wir sanieren auf der vorhandenen Trasse. Matthias Henrich

Regierungspräsidium Freiburg

Doch Matthias Henrich von der Pressestelle des Freiburger Präsidiums lässt zur L87 wissen: „Wir sanieren auf der vorhandenen Trasse.“ Begründung: „Das Baurechtsverfahren für eine Begradigung dauert zu lange.“ Zudem käme eine Trassenverlegung zu teuer und erscheine auch aufgrund der Vorgaben des Naturschutzes als nicht realistisch.

Davon lässt sich ableiten: Ein aufwendiges Genehmigungsverfahren hätte den ohnehin langwierigen Ausbau des Achertal-Radwegs weiter ausgebremst.

Bürgermeister Decker nimmt die Freiburger Entscheidung einer getrennten Vorgehensweise zum Anlass, die Planungen für den Radwegebau weiter voranzutreiben, um den Lückenschluss zwischen Furschenbach und Ottenhöfen „baldmöglichst herstellen zu können“. Nunmehr oberhalb des bestehenden Straßenverlaufs, was einen Eingriff in den Fels und das Gefälle erfordert.

Bis es so weit ist, müssen Radelnde am Hexenschrofen auf einen geschotterten Wanderpfad oder auf die stark befahrene, schmale Landesstraße ausweichen. Annähernd fünfstellig ist das tägliche Verkehrsaufkommen. Die letzte Zählung 2019 auf der L87 ergab Hauptamtsleiter Klaus Kordick zufolge einen Durchschnitt von 8.400 Fahrzeugen in der Ortsmitte Ottenhöfens, davon jedes zwölfte ein Lkw.

Stützmauer und Fahrbahn leiden unter der Beanspruchung

Entsprechend leiden die Fahrbahn und die Stützmauer am Hexenschroffen unter der Beanspruchung. Die Straßenmeisterei Achern habe bereits Asphaltverschiebungen ausbessern müssen, berichtet Caroline Luschy, Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Landratsamt Ortenaukreis.

Hinzu kamen weitere Nachbesserungen: Die Straßenbankette wurden mit Schotter verfüllt, einzelne Mauersteine neu gesetzt und die Schutzplanken erneuert.

Als sich zuletzt die Fahrbahn im Kurvenbereich leicht senkte, ließ das RP die Statik der Stützmauer überprüfen. Ergebnis laut Henrich: „Das Bauwerk muss instandgesetzt werden.“ Die Planung dafür sei eingeleitet.

Trotz erkennbarer Lücke gilt die Stützmauer bis zur Sanierung als „ausreichend verkehrssicher“. Die Straßenbauarbeiten sollen 2025 erfolgen. „Kosten und Umfang können derzeit noch nicht abgeschätzt werden.“