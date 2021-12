Auto kippt nach Unfall bei Ottenhöfen auf die Seite – eine Person verletzt

Bei einem Unfall auf der L87 zwischen Ottenhöfen und Kappelrodeck ist am Mittwochabend eine Person leicht verletzt worden. Nach einem Zusammenstoß landete eines der beiden Fahrzeuge auf der Seite, die Strecke wurde gesperrt.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall auf der L87 kurz nach 17 Uhr am Mittwoch. Ein Autofahrer war dabei aus Ottenhöfen kommend in Richtung Achern unterwegs, als er in einer Kurve ins Bankett geriet. Er steuerte dagegen und kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Ein Wagen blieb nach dem Zusammenstoß auf der Seite liegen.

Für die Unfallaufnahme und den Einsatz der Rettungskräfte wurde die Strecke kurzzeitig gesperrt. Eine Person wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 20.000 Euro.