Rettungshubschraubereinsatz

Höhenretter befreien Frau aus Felsspalt am Karlsruher Grad

Ein Rettungshubschrauber hat am Montag eine Frau befreit, die ihren Fuß in einem Felsspalt am Karlsruher Grad bei Ottenhöfen eingeklemmt hatte. Dabei verletzte sich niemand.