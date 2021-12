Kinder-Küchenschlacht im ZDF: Schülerin aus Ottenhöfen steht am Herd

Matilda Schneider aus Ottenhöfen ist diesen Dienstag um 14.15 Uhr in der Sendung „Kinder-Küchenschlacht“ im ZDF dabei. Das Vorbild der fast elfjährigen Schülerin des Gymnasiums Achern ist ihre Mama Makrina Schneider, die selbst mehrmals bei der ZDF-Küchenschlacht gekocht hat.

Als ehemalige Teilnehmerin hat der Sender die engagierte Gemeinderätin im Sommer angeschrieben und darüber informiert, dass in der Weihnachtswoche Kinder zugunsten des Kinderhilfswerks Unicef kochen dürfen.

„Weil mir kochen Spaß macht und Mama schon dort war, haben wir hingeschrieben“, erzählt Matilda. Kurz darauf sei sie aufgefordert worden, sich per Video vorzustellen. Dann sei die Zusage gekommen.

Hobbyköchin reiste für die Dreharbeiten nach Hamburg

Zu den Dreharbeiten im Herbst reiste die junge Hobbyköchin mit ihrer 19-jährigen Schwester Jessica nach Hamburg. Ihre Mutter konnte nicht weg, weil sie zeitgleich für den FC Ottenhöfen ein Viergänge-Menü kochte „Ich wusste ja, dass bei der Produktionsfirma alle sehr besorgt und bemüht um die Teilnehmer sind“, sagt sie: „Und ich wäre selbst viel zu aufgeregt gewesen.“ Jetzt sei sie ganz gespannt auf die Sendung, die später auch in der Mediathek des Senders eingeschaltet werden kann.

Am Anfang sei sie schüchtern gewesen, erzählt die Fünftklässlerin von ihrem Ausflug in die Welt des Fernsehens. Sie bereitete wie drei weitere Kinder ihren Küchenarbeitsplatz im Fernsehstudio vor und wurde geschminkt. Ihre Schwester durfte nicht im Studio bleiben und erlebte die Aufzeichnung über einen Bildschirm in einem anderen Raum mit. Coronabedingt war auch kein Publikum im Studio.

„Ich glaub, ich hab am meisten mit dem Moderator geredet“, sagt Matilda. Alexander Kumptner, Fernsehkoch und Schauspieler („Kreuzfahrt ins Glück“) aus Österreich, spricht die Teilnehmer während des Kochens mehrfach an. Als eine der Kameras ganz nah an ihrem Kopf vorbeigefahren sei, habe sie das ziemlich überrascht: „Aber irgendwann war ich richtig drin und hab die Kameras vergessen.“

Nach 35 Minuten kommt ihr Gericht auf den Teller: buntes Curry-Kokos-Gemüse mit gelbem Reis. Das hatte sie sich zusammen mit ihrer Mama vorher ausgesucht und vorgeschlagen. Damit sie im Fernsehen alles ohne Rezept zubereiten konnte, hatte Matilda zu Hause mehrmals geübt.

Köchin Cornelia Poletto hat Ergebnis beurteilt

„Da hatte ich Fehlversuche“, gibt sie zu. Mal sei der Reis zu matschig geworden und mal das Gemüse zu hart geblieben. Das sei bei den Dreharbeiten aber nicht passiert. Beurteilt wird das Ergebnis in der Sendung von der prominenten Köchin Cornelia Poletto.

Toll fand Matilda, dass alle Kinder am Ende Geschenke bekamen: Küchenutensilien, Süßigkeiten und die Fernseh-Küchenschürze mit ihrem aufgedruckten Namen. Die Teilnahme hat ihr jedenfalls so viel Spaß gemacht, dass sie nochmal mitmachen würde.

„Kochen macht Spaß“, sagt sie. Nur das Aufräumen der Küche möge sie gar nicht. Deshalb wolle sie auch beruflich später lieber nicht in der Küche stehen.