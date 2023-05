Willibald Käshammer hat in seinem Arbeitsleben vier erlebt. Seit 2001 war er Bauhof-Chef in Ottenhöfen. Warum Überraschungen nicht ausblieben und was sich alles verändert hat.

Nachts um vier. Tiefster Winter. Der Nebel wabert so dick, dass Willibald Käshammer auf dem Schneepflug nahezu nichts mehr erkennen kann. Prompt verfehlt er im Seitental zwischen Wolfersbach und Heidenbach eine Hofeinfahrt und landete im Wiesengrund. „Immerhin bin ich von allein wieder rausgekommen“, erinnert er sich schmunzelnd.

Lang ist’s her. Jahre später übernahm er die Leitung des Bauhofs. Ende dieses Monats wechselt er nun kurz vor seinem 63. Geburtstag in den Ruhestand. Nach 48 Arbeitsjahren, davon 40 in Diensten der Gemeinde.

„Mir wird’s nicht langweilig“, freut er sich auf das, was kommt. Künftig will er sich ganz seinen Enkelkindern sowie der Landwirtschaft mit Schafhaltung und einem Waldstück widmen. Und dann sind da noch seine Aktivitäten in der örtlichen Feuerwehr sowie in der Theatergruppe, die nach Corona allmählich wieder zum Leben erwacht.

Seit über 25 Jahren zählt er zum Laienensemble. Dass er seit dem russischen Überfall auf die Ukraine zwei private Hilfstransporte zur Unterstützung notleidender Menschen mitorganisiert hat, sei an dieser Stelle ebenfalls erwähnt.

Seit 2001 Bauhofleiter in Ottenhöfen

Seit jeher wohnt der gebürtige Ottenhöfener im Elternhaus am Blöchereck. Nach dem Hauptschulabschluss absolvierte er im Ort beim WIBO eine Schlosserlehre, arbeitete als Geselle für eine Baufirma, bevor er mit 22 Jahren stellvertretender Leiter des Bauhofs wurde – mit der Perspektive, einmal die Leitung zu übernehmen. Doch das dauerte. 18 Jahre. 2001 ging Vorgänger Otto Huber in Rente. Käshammer leitete von da an eine fünfköpfige Mannschaft. Inzwischen ist man zu sechst, denn „unser Aufgabengebiet ist mit der Zeit immer größer geworden“.

Mit der Betreuung der Wasserversorgung obliegt dem Bauhof und seinem Leiter eine zusätzliche verantwortungsvolle Aufgabe, für diese sich Willibald Käshammer in Lehrgängen fortbildete. „Das Netz wurde ständig erweitert“, berichtet er. Mit der Verlegung zusätzlicher Rohre allein war es nicht getan. „Die Gemeinde hat zwei neue Hochbehälter gebaut, die anderen saniert. Wir haben mehrere Quellen neu gefasst und alte nachgefasst.“

Überraschungen blieben nicht aus

Im Alltagsbetrieb blieben Überraschungen durch Rohrbrüche naturgemäß nicht aus. „Einmal mussten wir einen 40 Meter langen Graben ausheben, bis wir das Leck endlich gefunden hatten.“ Den 24-Stunden-Notdienst erledigt der Bauhof bis heute selbst. Das heißt, das Telefon klingelt außerhalb der Dienstzeiten privat. „Meine Lebensgefährtin Elke Steimle hat mir die ganzen Jahre den Rücken frei gehalten und so manchen Anruf für mich bearbeitet.“ Sei es im Winterdienst, bei Wassermangel oder eben Rohrbrüchen. „Sie war immer mittendrin.“

Fuhrpark wird immer größer

Als Käshammer 1983 seinen Dienst aufnahm, parkte das Bauhoffahrzeug noch in einer Garage im Hinterhof einer Metzgerei, die Werkstatt befand sich in der Alten Schule. Erst nach dem Bau der Verbandskläranlage Kappelrodeck fand sich auf dem Gelände des alten Gemeindeklärwerks eine feste Bleibe – am Ortsausgang auf schmalem Grund zwischen Acher und Achertalbahn.

„Zuerst haben wir die Fahrzeughalle gebaut, dann das Bürogebäude.“ Fuhr- und Maschinenpark wuchsen mit den gestiegenen Ansprüchen. Ob Grünanlagen, Parkplätze, Friedhöfe, Gemeindestraßen oder kommunale Gebäude, der Aufwand für Pflege, Unterhaltung und Reparaturen sei kräftig gestiegen.

Hinzu kommen die Schneeräumdienste bis in die hintersten Winkel der weitverzweigten Schwarzwaldgemeinde. Nach einem eindrücklichen Wintererlebnis befragt, muss Willibald Käshammer nicht lange überlegen. An einem Märztag der 1980er Jahre präsentierte sich der steile Weg zum Sportplatz am Solberg spektakulär zugeschneit: „Der Schnee lag 1,20 Meter hoch.“ Wer weiß, was sein Nachfolger, der bisherige Stellvertreter Andreas Bühler, ein Eigengewächs des Bauhofs, an Abenteuerlichem einmal wird erzählen können.