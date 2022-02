Sie hat es wieder getan: Makrina Schneider, Physiotherapeutin und Gemeinderätin aus Ottenhöfen, ist erneut nach Hamburg gereist, um an einer Kochshow fürs Fernsehen teilzunehmen.

Die begeisterte Hobbyköchin war eine der Testkandidaten für das neue Format „Chefkoch TV – Lecker muss nicht teuer sein”. Es wird ab Montag täglich um 11 Uhr auf RTL ausgestrahlt.

„Ich fand es charmant, dass sie mich gefragt haben”, erzählt sie. Die Produktionsfirma sei die gleiche, die auch die „Küchenschlacht” für das ZDF produziere.

Ich musste mich gleich entscheiden und innerhalb einer Woche Rezepte einreichen. Makrina Schneider, Showteilnehmerin

Sie habe dafür Kandidaten aus der Kartei kontaktiert, weil alles schnell gehen sollte: „Ich musste mich gleich entscheiden und innerhalb einer Woche Rezepte einreichen.” Die Tage, die sie Ende Januar für die Dreharbeiten in Hamburg verbracht habe, seien sehr spannend gewesen und hätten ihr großen Spaß gemacht: „Ein kleines Abenteuer im Alltag.”

Showteilnehmerin: Gutes Essen muss weder teuer noch aufwendig sein

Die neue tägliche Koch-Show soll zeigen, dass gutes Essen weder teuer noch aufwendig sein muss, erzählt die Ottenhöfenerin mit griechischen Wurzeln.

Die Kandidaten bekämen ein Budget und müssten daraus ein Gericht zaubern. Das sei eine echte Herausforderung. Für 3,49 Euro habe sie Weckknödel mit Pilzragout für zwei Personen zubereitet und für 6,99 Euro zwei Rinderfilet-Rouladen mit Beilagen: „Mit 60 Gramm Fleisch pro Person.”

Zwei-Sterne-Koch Alexander Herrmann moderiert neue Show

Moderator der neuen Kochshow ist Zwei-Sterne-Koch Alexander Herrmann. Er habe das 30-minütige Kochen mit Nachfragen und Tipps begleitet und sie auch nach ihrer Herkunft gefragt, erzählt die 46-Jährige.

Das Kochen sei ihr größtes Hobby, weil ihre Eltern früher eine Taverne führten, verrät sie. Sie habe anfangs nicht gewusst, ob die Aufnahmen wirklich ausgestrahlt werden. Es sei eine Pilotsendung gewesen und der Sender habe danach entschieden, sie ins Programm aufzunehmen.

Obwohl sie schon vor der Kamera gekocht hatte, sei sie sehr aufgeregt gewesen, erzählt Makrina Schneider. Dass es ein Publikum im Studio gab und sie angefeuert worden sei, habe sie sehr motiviert.

Am Montag, 28. Januar, sei sie deshalb gut gelaunt um 11 Uhr vormittags bei RTL zu sehen. Wie weit sie in der einwöchigen Staffel kommt, weiß bisher nur ihr Ehemann: „Ich will ja niemandem die Spannung nehmen.”