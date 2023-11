Ottenhöfens Justin Hock ist eigentlich „eher ein Vorbereiter“

Mit 50 Treffern in 14 Punktspielen – das sind durchschnittlich mehr als 3,5 pro Partie – verfügt der FC Ottenhöfen über die derzeit torgefährlichste Offensive der Bezirksliga. Die interne Torschützenliste des Tabellendritten wird - mit 13 Treffern – von Matthäus Bohnert angeführt. Auf das Konto von Gregor Dörflinger gingen bisher sieben Tore. Thomas Bohnert und Justin Hock (23) waren jeweils sechsmal erfolgreich. Letzterer verdoppelte seine vorherige Torausbeute am vergangenen Sonntag, beim 8:0-Heimsieg gegen Schlusslicht Loffenau, mit drei Treffern.

Technisch gut und pfeilschnell

Beinahe zu seiner eigenen Überraschung. Denn als Goalgetter sieht sich Justin nicht. „Ich bin eher ein Vorbereiter“, meistens über rechts außen in der von seinem Trainer Pascal Niebel bevorzugten 4-3-3-Grundordnung. „Er ist technisch gut und vor allem pfeilschnell“, sagt der FCO-Coach. In der Bezirksliga gebe es wahrscheinlich nur ein, zwei Spieler, die es diesbezüglich mit Hock aufnehmen könnten.

In der vergangenen Saison, seiner ersten am Hasenwald, stand der aus der Jugend des SV Mösbach stammende Angreifer letztendlich aber nur mit vier Treffern in der Statistik. „Da lief es aber auch bei uns als Mannschaft nicht so gut.“ Der FCO rangierte in der Abschlusstabelle 22/23 nur auf Platz zwölf. Auch nach seinem ersten Dreierpack hat sich Hock über ein persönliches Saisonziel, das in Toren messbar ist, „noch überhaupt keine Gedanken gemacht.“ Nach einer kurzen Pause aber fügt er an: „Zweistellig wäre natürlich schön.“

Utopisch ist das sicher nicht – im Gegenteil: Es wird vielleicht sogar notwendig sein. Denn Dörflinger fällt mit einer Schultereckgelenkssprengung vorerst aus, und Dennis Golly ist auch noch nicht fit. Deshalb stellt Niebel optimitsisch fest: „Justin wird vor dem Tor immer effizienter.“

Und das praktisch ohne oder mit nur wenig Training. Denn für sein Master-Studium in Psychologie musste Justin Hock nach Ulm an der Donau. Deshalb kann er nur „wenn wir sonntags spielen“ am Freitagabend mit seiner Mannschaft trainieren. Unter der Woche, in Ulm, hält er sich mit Joggen und Krafttraining fit. „Im neuen Jahr möchte ich aber schauen, dass ich dort bei einem Verein mittrainieren kann.“ Im Bachelor-Studium, das er erfolgreich in Freiburg absolviert hat, war das aus Gründen der geringeren Entfernung noch nicht notwendig.