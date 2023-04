Polizei sucht nach vermisster Frau aus Klinik in Ottenhöfen

Die Polizei sucht nach einer vermissten 54-Jährigen. Sie wurde letztmals in einer Fachklinik in Ottenhöfen gesehen. Die Beamten bitten die Bevölkerung um Hinweise.

Seit den frühen Dienstagmorgenstunden wird die 54-jährigen Ute W. vermisst. Sie wurde letztmals am Montagabend in einer Fachklinik in der Ottenhöfer Markgraf-Bernhard-Straße gesehen, wo sie derzeit in Behandlung ist.

Die Polizei schließt nicht aus, dass sich Ute W. in einer hilflosen Lage befindet. An der Suche waren unter anderem ein Polizeihubschrauber, Suchhunde und Einsatzkräfte der Bergwacht sowie der Feuerwehr beteiligt.

Polizei bittet Bevölkerung um Hinweise

Die Suche musste am Dienstagabend wegen der eintretenden Dunkelheit abgebrochen werden. Derzeit liegen den Ermittlern des Kriminalkommissariats Rastatt keine Anhaltspunkte zum Aufenthaltsort vor.

Ute W. ist circa 1,65 Meter groß, schlank und hat graubraune, schulterlange Haare. Sie ist Brillenträgerin.

Zeugen, die Hinweise zum Verbleib der Gesuchten geben können, sollen sich unter der Rufnummer 0781/21-2820 melden.