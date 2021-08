Schlechtes Wetter vermiest Freibädern in Achern die Saison

Zusätzlich zu den Corona-Einschränkungen fehlen die hohen Sommertemperaturen. Viele Touristen und Einheimische verzichten deshalb auf den Freibadbesuch. Ein Besuch im Naturerlebnisbad in Ottenhöfen zeigt, dass es sich gerade jetzt lohnt, ins Freibad zu gehen.

20 Grad ist die Temperatur des grünlich schimmernden Wassers im Naturerlebnisbad in Ottenhöfen. Zwei Frauen und ein Mann ziehen geruhsam ihre Bahnen. „Die kommen fast jeden Tag, selbst wenn es regnet“, sagt der Bademeister Nicolay Kiryakov. Das Nichtschwimmerbecken ist verwaist. Der Wasserfall im Babybecken ist abgestellt.

Gegen Mittag zieht Karin Schnurr die Rollläden an ihrem Kiosk hoch. Seit 30 Jahren führt sie den Imbiss im Naturbad, den sie von ihrer Mutter übernommen hat. „Ich hätte heute gar nicht kommen brauchen. Aber ich muss eh etwas im Dorf erledigen. Da kann ich auch ins Bad, den Kiosk aufmachen und schauen, was die Bademeister machen“, sagt Schnurr.

Mit dem Kiosk hat sie schon viele Krisen überstanden. Wenn das Wetter im August nicht deutlich besser wird, hat die 61-Jährige mit ihrem Imbiss in diesem Jahr vermutlich einen finanziellen Verlust einfahren. Das liege aber gar nicht so sehr an den Corona-Maßnahmen wie etwa der Obergrenze von 360 Personen, die ins Bad dürfen.