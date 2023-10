Schwerer Verkehrsunfall in Baiersbronn: Zwei Personen schwer verletzt

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten kam es am Samstagnachmittag gegen 13.30 Uhr auf der B 294 in Baiersbronn. Ein 60-Jähriger fuhr mit seinem Pkw, der einen mit Holz beladenem Anhänger zog, von Seewald kommend in Richtung Freudenstadt.

Laut Polizei wird derzeit davon ausgegangen, dass durch eine ungleiche Ladungsverteilung auf dem Anhänger, dieser ins Schlingern geriet. Hierdurch geriet der Nissan auf Höhe der Mülldeponie auf die Gegenfahrspur und touchierte seitlich mit einem entgegenkommenden Dacia.

Die B294 war rund zwei Stunden gesperrt

Dieser wurde nach rechts von der Fahrbahn abgewiesen und prallte frontal in einen Baum. Beide Fahrzeuginsassen des Dacia, der 32-jährige Fahrer und dessen 59-jährige Beifahrerin, wurden durch den Aufprall schwer verletzt. Der Fahrer des Gespanns wurde leicht verletzt.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt, beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen blieb die B 294 bis 15.30 Uhr gesperrt.