Zu Fuß durch den Schwarzwald

Über dem Wolkenmeer: Wanderung von Ruhestein nach Ottenhöfen

Am Nationalparkzentrum beginnt eine Wanderung, die in der kalten Jahreszeit besonders schön ist. Denn die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass die Wanderer in der Sonne unterwegs sind. Die knapp zehn Kilometer lange Tour bietet zudem viel Aussicht.