Parkvorgang in Friesenheim endet für einen Mann im Dorfbach

Ein Bedienfehler soll Grund für den unfreiwilligen Ausflug eines Mannes in den Friesenheimer Dorfbach gewesen sein. Dabei wurde niemand verletzt.

Der Parkvorgang eines 57-jährigen Autofahrers in der Bahnhofstraße in Friesenheim endete am Montagabend im gegenüberliegenden Dorfbach. Das teilt das Polizeipräsidium Offenburg mit.

Er wollte gegen 18 Uhr auf einen dortigen Parkplatz auffahren. Mutmaßlich aufgrund eines Bedienungsfehlers soll der Wagen über den Bordstein der gegenüberliegenden Bushaltestelle gefahren und mit der Fahrzeugfront die Böschung des Dorfbachs hinuntergerollt sein.

Das Auto kam erst im Bachbett zum Stehen. Der Fahrzeugführer verletzte sich glücklicherweise nicht. Er konnte sich selbstständig aus seinem Auto behelfen und die Polizei alarmieren.

Es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 4.300 Euro, wobei das Fahrzeug nicht mehr fahrtauglich war. Infolgedessen wurde der Pkw durch Mitarbeiter eines Abschleppdienstes mithilfe eines Kranwagens geborgen.

Die Bahnhofstraße musst hierzu kurzzeitig gesperrt werden. Zu einer Verunreinigung des Baches durch mögliche auslaufende Betriebsstoffe kam es nach bisherigem Erkenntnisstand nicht; Einsatzkräfte der Feuerwehr Friesenheim errichteten dennoch vorsorglich eine Ölsperre.