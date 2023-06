Pflanzenschutzmittel bei Hohberg in Graben gelaufen

Ein Umwelteinsatz sorgte in Hoberg für Aufsehen. Ein Traktor war mit einer Ladung von 800 Liter Pflanzenschutzmittel umgekippt. Allerdings lief nur ein geringer Teil der Ladung aus.

Umwelteinsatz in Hohberg: 800 Liter Pflanzenschutzmittel hatte ein Traktor in seinem Anhänger, als das Gefährt am Freitag gegen 9.30 Uhr auf dem Wege von Hofweier nach Diersburg umkippte. Das führte zu einem Großweinsatz der örtlichen Feuerwehr, vor Ort waren auch Vertreter des Amts für Wasserwirtschaft und Bodenschutz im Offenburger Landratsamt.

Die konnten alsbald Entwarnung geben. Die befürchtete Umweltkatastrophe, so machte eine Kreissprecherin am Mittag auf Nachfrage deutlich, ist ausgeblieben. Es sei nur ein geringer Teil der Ladung ausgelaufen.

Dabei handle es sich um ein stark verdünntes Pflanzenschutzmittel, so dass man davon ausgehe, dass weder der Boden noch ein anliegendes Gewässer in Gefahr seien. Die ausgelaufene Mischung sei „versickert und verdunstet“.