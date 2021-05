Polizei in Offenburg gründet Ermittlungsgruppe gegen Kinderpornografie

Was unter manchen Jugendlichen als lässliche Sünde gilt, wird zum Verbrechen: Das Verbreiten von Kinderpornografie vor allem in Chatgruppen und über Mobiltelefone ist künftig mit einer Mindeststrafe von einem Jahr belegt.

Und die Polizei nimmt das ernst: Seit Februar kümmert sich eine 13-köpfige Ermittlungsgruppe des Polizeipräsidiums Offenburg um das heikle Thema. Die Chancen, dass sie fündig wird, sind groß. Eine halbstaatliche Organisation aus den USA meldet Verdachtsfälle an Behörden aus aller Welt.

Dies, aber nicht nur dies, lässt die Fallzahlen in die Höhe schnellen. „Das wird zu einem Dauerproblem werden“, sagt Wolfgang Jaeger, Leiter der Kriminalpolizei im Offenburger Präsidium. Gerade diese spezielle Form der Schulhofkriminalität habe in den vergangenen Jahren „rasant zugenommen, weil es schick ist, solche Dinge zu verbreiten“. Das freilich kann unangenehme Konsequenzen haben. In drei von vier Verdachtsfällen steht am Ende ein Durchsuchungsbeschluss und die Polizei morgens um sechs vor der Tür.