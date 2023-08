Polizei kann gestohlenes Pedelec in Kehl orten: Dieb festgenommen

Ein Dieb hat am Freitag in Haslach ein Pedelec gestohlen und ist damit anschließend im Zug unterwegs gewesen. Trotzdem konnte die Polizei ihn stellen.

Der Geschädigte meldete gegen 13.50 Uhr auf dem Polizeirevier Haslach den Diebstahl seines etwa 3.200 Euro teuren Pedelecs. Da das Gefährt entsprechend ausgerüstet ist, konnte die Polizei das Rad orten.

Dabei stellte sich im Verlauf einer einstündigen Fahndung heraus, dass der 32-jährige Dieb unter anderem in Offenburg und Appenweier unterwegs war. Dort konnte ihn die Polizei aber nicht finden.

Dieb ist im Zug unterwegs

Seine wechselnden Aufenthaltsorte führten zu der Vermutung, dass der Dieb mit dem Zug unterwegs war. Nach einer erneuten Ortung gingen die Ermittler davon aus, dass der Täter von Appenweier in Richtung Straßburg unterwegs sein dürfte.

Am Bahnhof Kehl konnte der Dieb so gestellt werden. Bei ihm wurden neben dem Pedelec diverse Tatwerkzeuge sowie Betäubungsmittel sichergestellt. Er wurde festgenommen. Der Geschädigte konnte sein Rad unversehrt wieder in Empfang nehmen.