Polizei verliert Dokumente und Schlagstock bei Offenburger Krawall-Demo

Die Aufarbeitung der Offenburger Krawall-Demo am vergangenen Samstag im Zuge des AfD-Landesparteitags bringt neue Details zutage: Während der gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen Demonstranten und Polizisten sind offenbar Einsatzdokumente der Polizei in unberechtigte Hände gelangt. Das teilte das Polizeipräsidium Offenburg am Donnerstagnachmittag mit.

Derzeit ist noch unklar, ob die Schriftstücke im Gerangel zwischen Polizeibeamten und den Gewalttätern entrissen wurden oder sie auf den Boden gefallen sind.

Zudem wurde einem Einsatzbeamten ein Schlagstock, im Polizeideutsch „Einsatzmehrzweckstock“ genannt, entrissen. Ebenso einem weiteren Polizisten dessen Rückenkennzeichnung, die mit Klettverschluss befestigt war.

Die Kennzeichnung wurde später bei einem der ausgeschlossenen Versammlungsteilnehmer in dessen Rucksack entdeckt, als seine Identität festgestellt wurde. Auch konnte der Schlagstock auf der Straße liegend wieder aufgenommen werden.

Ermittlung wegen unterschiedlicher Straftaten

Die Einsatzunterlagen blieben indes bei den Durchsuchungen der ausgeschlossenen Versammlungsteilnehmer weiterhin verschwunden. Mehrere mutmaßliche Straftäter sind bereits von den Beamten der Ermittlungsgruppe „Messe“ identifiziert worden.

Gegen die Personen wird derzeit wegen 22 unterschiedlicher Straftaten ermittelt, wobei davon auszugehen ist, dass die Zahlen noch ansteigen werden. Die aufwändige Auswertung des umfangreichen Videomaterials ist noch nicht abgeschlossen.