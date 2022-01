App vor ungewisser Zukunft

Polizei wollte in der Corona-Krise auf Luca-Daten des Ortenaukreises zugreifen

Die Luca-App steht in der Kritik und auch in Baden-Württemberg vor einer ungewissen Zukunft. Denn die App ist teuer für die Länder, und die Gesundheitsämter nutzen sie in der Corona-Krise kaum. Und es gibt Sicherheitsprobleme – auch in der Region wollte die Polizei auf Daten zugreifen.