Alkoholisiertes Fahren

Polizist verletzt: Autofahrerin wehrt sich in Zell am Harmersbach gegen Blutentnahme

Eine Autofahrerin ist am Freitag in Zell am Hamersbach einer Polizeikontrolle unterzogen worden. Mit einem Alkoholwert von einer Promille hatte sie sich gegen die anstehende Blutkontrolle gewehrt.