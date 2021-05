Pop-up-Impfzentren in der Ortenau: Weit weniger Impfstoff als angekündigt

Der Impfstoff gegen die Corona-Pandemie fehlt an allen Ecken und Enden. Und doch erweist es sich im Ortenaukreis als schwierig, genug Interessenten für die so genannten Pop-up-Impfzentren zu finden.

Ist es schierer Aktionismus – oder der Versuch, die Lasten auf mehrere Schultern zu verteilen? Der Boom der Pop-up-Impfzenten in der Ortenau wirft Fragen auf.

Denn während die regulären Impfzentren mit den immer knapper werdenden Vakzinen haushalten müssen und die Hausärzte über ausbleibende Lieferungen und einen massiven Ansturm von Interessenten in ihren Praxen klagen, kommen nun auch noch die Kommunen ins Spiel.

Achern will am 12. Juni gemeinsam mit Lauf und Sasbach 900 Menschen immunisieren, für die Bürger aus dem Achertal gibt es einen Termin am 17. Juni in der Kappelrodecker Achertalhalle. Die Resonanz ist bisher aber überschaubar – allen Debatten um Impfdrängler und „Telefonterror“ in den Arztpraxen zum Trotz.