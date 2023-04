Johannes Obrecht, seit Juli 2016 Mitglied des Vorstands des Oberkircher Automobilzulieferers PWO AG und Chief Operating Officer, hat den Aufsichtsrat informiert, dass er aus privaten Gründen plant, seinen im Juni 2024 auslaufenden Vertrag nicht mehr verlängern zu wollen.

Wie das Unternehmen aus Oberkirch-Stadelhofen am Dienstag mitteilte, habe man sich daraufhin geeinigt, den Vertrag „einvernehmlich“ bereits zu Ende April 2023 aufzuheben. Zum 1. Mai soll der Vorstand damit von drei auf zwei Mitglieder verkleinert werden.

Es ist nicht die erste einigermaßen überraschende Personalie aus dem PWO-Vorstand. Finanzchefin (CFO) Cornelia Ballwießer wird Ende Juni auf eigenen Wunsch ausscheiden, wie das Unternehmen erst vor wenigen Wochen mitgeteilt hatte.

Welche Folgen dies haben wird, ist noch nicht abzuschätzen. In einer am Dienstag verbreiteten Erklärung betont das Unternehmen, dass vor allem der Traditionsstandort in Oberkirch-Stadelhofen unter Druck stehe: „Während sich unsere ausländischen Standorte in den letzten Jahren gut entwickelt haben, steht der deutsche Produktionsstandort in Oberkirch insbesondere durch die stark gestiegenen Kosten bei Energie, Personal und auch Material sowie zusätzlich durch die Verlagerung von Produktionen unserer Kunden ins Ausland, weiterhin vor erheblichen Herausforderungen.“

Durch die politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen des vergangenen Jahres habe sich das Problem nochmals erheblich verschärft und betreffe aktuell insbesondere alle energie- und lohnintensiveren Produktionsprozesse.

Vorstand und Aufsichtsrat hätten ein zusätzliches Maßnahmenpaket verabschiedet, um Unternehmens- und Standortstrukturen weiter zu optimieren, Entscheidungsprozesse zu vereinfachen und zu beschleunigen sowie den Produktionsstandort Oberkirch konsequent auf Zukunftsprojekte innerhalb und außerhalb der Mobilitätsindustrie auszurichten. Mit Valeri Kotljarow erhält der Standort Oberkirch zum 1. Mai einen neuen Leiter.