Projekt „Deine Stadt“: Ebay blitzt beim lokalen Handel in der Ortenau ab

Die Wirtschaftsregion Ortenau (WRO) hat am 22. April eine Zusammenarbeit mit „Ebay Deine Stadt“ gestartet, um Einzelhändlern in der Region den Einstieg in das Online-Marketing zu erleichtern.

Nachdem der Acher- und Bühler Bote seit mehr als einen Monat versucht hat, Nutzungszahlen zu bekommen, wurde nun eine erste Zwischenbilanz veröffentlicht. In dieser ziehen Ebay und die WRO ein überaus positives Fazit. Bei eigenen Recherchen vor Ort fällt die Bilanz jedoch kritischer aus.

Zusätzlich zu den 650 aktiven gewerblichen Händlern hätten sich in der Ortenau 140 weitere Unternehmerinnen und Unternehmer aus der Ortenau bei Ebay angemeldet, „davon viele mit stationärem Ladengeschäft“, heißt es in der Pressemitteilung. Gewerbliche „Ebay-Händlerinnen und Händler aus der Ortenau erzielten im vergangenen Jahr etwa 30 Millionen Euro Umsatz“, heißt es weiter, und dass dieses Geschäft auch dem stationären Handel in der Region helfe.

Ähnlich positiv liest sich das Resümee von WRO-Geschäftsführer Dominik Fehringer, der konstatiert, dass die Ergebnisse zeigten, „dass Bigtech und ländlicher Raum zusammenpassen“ und den Ebay-Marktplatz als „echte Chance für die Einkaufsstädte der Ortenau“ wertet.

Einzelhandelsverbände berichten von geringem Erfolg

Fragt man bei den Einzelhandelsverbänden in der Region nach, hört sich das alles etwas anders an. Aus Kehl wird bestätigt, dass sich bei einem Ebay-Online-Workshop, der zusammen mit dem Stadtmarketing Kehl angeboten worden war, knapp 20 Teilnehmer informiert hätten. Ob sich daraus Vertragsabschlüsse ergeben haben, sei nicht bekannt.

Ebay deine Stadt Ebay ist vor allem als Verkaufs- und Versteigerungsplattform für Privatleute bekannt. Die Idee von „Ebay Deine Stadt“ soll für Kunden und gewerbliche Händler Vorteile bringen. Wer online einkaufen und zugleich die Geschäfte in der Region stützen wolle, kann das Portal nutzen. Händler bekommen einfache Hilfe beim Online-Handel, dem Aufbau eines Online-Shops und erreichen durch den hohen Bekanntheitsgrad der Marke Ebay deutschlandweit neue Kunden. Die WRO hat sich mit 5.000 Euro am Projekt beteiligt. eij

Die Lahrer Werbegemeinschaft reagiert distanziert. Aus der Zeitung habe man von der Aktion erfahren, sich dann die Informationen von der WRO besorgt und im eigenen Kreis verbreitet, „aber ich weiß von niemandem, der das machen will“, sagt Sarina Metzger.

Grundsätzlich lohne sich ein Online-Shop für viele Händler nicht, weil der Aufwand zu hoch und die Arbeit mit den Retouren zu umständlich und kostenintensiv sei, ergänzt sie. Das sieht auch der Lahrer Wirtschaftsförderer Michael Voigt so, der auf durchaus erfolgreiche „hemdsärmelige Lösungen“ vor Ort während der Corona-Zeit wie die telefonische Kaufberatung oder Schaufenster-Shopping mit dem Smartphone verweist.

Ein Offenburger Mitglied der City-Partner möchte nicht namentlich in der Zeitung stehen. Er sei wie viele seiner Kollegen „nicht so angetan“ gewesen, hält das Ganze für eher „unbedeutend“. Schaut man sich auf der Homepage um, wird deutlich, dass vor allem kleine bis sehr kleine Händler dort verzeichnet sind.