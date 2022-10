Rathauschefs aus der Ortenau: Land duckt sich bei der Flüchtlingsaufnahme weg

Die Kommunen haben es bisher geschafft, allen ankommenden Flüchtlingen ein Dach über dem Kopf zu verschaffen Läuft ja gut, meint man wohl in Stuttgart. In der Ortenau sieht man das anders.

Lädt das Land die lästigen und zeitraubenden Arbeiten bei der Unterbringung von Flüchtlingen nach und nach bei den Kommunen ab? Dass immer mehr Aufgaben nach unten „durchgereicht“ würden, beklagen die fünf Oberbürgermeister aus dem Ortenaukreis und Landrat Frank Scherer in einem Schreiben an Justizministerin Marion Gentges (CDU). Damit spitzt sich ein Konflikt zu, der bisher vor allem hinter den Kulissen ausgetragen wurde.

In dem Papier, das die Verfasser selbst als „Brandbrief“ bezeichnen, geht es vor allem um die aufwändige Erfassung und erkennungsdienstliche Behandlung von ukrainischen Kriegsflüchtlingen und von Asylbewerbern. Damit drohe den Kommunen nicht nur bei der Suche nach Wohnraum die Überlastung, sondern bald auch bei den begleitenden administrativen Aufgaben.

Fürs Massengeschäft waren unsere Anlagen nie geeignet. Michael Loritz, Dezernent

Bereits in den ersten Kriegstagen hatte sich, wie damals berichtet, die erkennungsdienstliche Behandlung der Menschen aus der Ukraine als Nadelöhr erwiesen. Die Ausländerbehörden waren weder technisch noch personell auf die aufwändige Prozedur vorbereitet. „Fürs Massengeschäft waren unsere Anlagen nie geeignet“, sagt Michael Loritz, zuständiger Dezernent im Offenburger Landratsamt.

Früher sei allenfalls ein- oder zweimal im Monat eine solche erkennungsdienstliche Behandlung erforderlich gewesen, inzwischen aber sind mehr als 5.000 Menschen aus der Ukraine im Ortenaukreis angekommen.

Der Kreis habe die Aufgabe letztlich bewältigt, zunächst mithilfe des Polizeipräsidiums Offenburg, später dann mit eigenen Geräten und Personal. Jetzt scheint das Land die Schraube weiter drehen zu wollen: „Da kam man in Stuttgart auf den Gedanken, was bei den ukrainischen Flüchtlingen funktioniert, das können wir bald auch bei den übrigen Migranten machen“, beschreibt Loritz den Konflikt.

Derzeit kaum Flüchtlinge aus der Ukraine

Für den Kreis und die Ausländerbehörden der fünf großen Kreisstädte aber wäre das eine weitere, erhebliche Zusatzbelastung. Das liegt auch daran, dass sich die Gewichte bei der Zuwanderung von Migranten, schon wieder, in aller Stille verschoben haben.

Musste der Kreis vor wenigen Wochen noch hektisch nach Unterkünften für die in großer Zahl ankommenden Kriegsflüchtlinge suchen, so sind es plötzlich wieder die Menschen aus anderen Ländern, die das Gros der Neuankömmlinge stellen.

„Die Ukrainer sind gerade nicht unser Problem“, es kämen weniger als zehn Menschen pro Woche in den Kreis, sagt Loritz. Dafür explodieren die Zahlen der Migranten aus anderen Ländern, vor allem die Balkanroute sei gerade wieder sehr belebt.

Ergebnis: Fast 200 Asylbewerber landen wöchentlich in der Unterbringung des Kreises, und anders als die Ukrainer bleiben sie dort auch bis zu zwei Jahre, bevor sie an die Kommunen verteilt werden. Warum die Zahlen sich so rasant ändern – „ich kann es nicht erklären“, sagt Loritz.

Entlastungsprogramm für Erstaufnahmen des Landes

Doch mit den Folgen müssen Kreis und Kommunen leben. Die Verlagerung der erkennungsdienstlichen Behandlung auf die kommunalen Schultern bei diesen Personen sei ein „totales Entlastungsprogramm für die Landeserstaufnahmestellen“, die bisher zuständig sind.

Die Kommunen hätten die Folgen zu tragen. Und nicht nur davon. Wie die Verwaltungschefs argwöhnen, sollen die örtlichen Ausländerbehörden bald auch für die Aufenthaltserlaubnis der ukrainischen Flüchtlinge zuständig sein, „und das möglichst zeitnah“.

Das ist das Fass übergelaufen. Michael Loritz, Dezernent

„Da ist das Fass übergelaufen“, sagt Loritz, jetzt reiche es. Dies umso mehr, als es an Personal fehlt. Er könne sofort zehn Sachbearbeiter für den Job einstellen, so Loritz, doch der Arbeitsmarkt sei leergefegt.

So wuchs der Groll in den Rathäusern und dem Landratsamt. Er entlud sich in einem durchaus prägnant formulierten Brief an die Ministerin, die ja auch aus dem Ortenaukreis stammt. „In der angespannten Situation permanenter Zuweisungen können wir auf kommunaler Ebene nicht auch noch zusätzliche Aufgaben übernehmen“, heißt es da.

Das Land solle „ausreichende Verwaltungsstrukturen in eigener Zuständigkeit“ schaffen.