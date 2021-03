2020 besaßen rund 58 Millionen Deutsche ein Smartphone. Die intelligenten Mobiltelefone mit ihren Apps sind für viele Menschen ein wichtiger Teil des alltäglichen Lebens geworden. Ein 14-Jähriger aus Renchen-Ulm programmiert in seinem Jugendzimmer eine App für Smartphones.

Für Laien wirkt es wie eine Fremdsprache. Dart und das Framework Flutter sind Programmiersprachen, die zur App-Entwicklung benötigt werden. Der 14-jährige Luca Kammerer beherrscht diese fließend.

Unter anderem über YouTube-Lernvideos brachte er sich diese Sprachen bei. „Vor ungefähr einem Jahr habe ich begonnen, Spiele zu programmieren. Dann folgten Webseiten. Aktuell arbeite ich an einer App“, erklärt Luca Kammerer.

App soll eine Art „Social-Media-Netzwerk“ sein

Bei der App handelt es sich um eine Art „Social-Media-Netzwerk“. Nutzer können sich ihre Profil-Seiten selbst gestalten. Es gibt unter anderem ein Punktesystem und viele andere Bereiche wie Dating, Messengerfunktion sowie Platz für Bilder.

Mehr wollte der Entwickler nicht verraten. Der Name der App ist ebenfalls noch ein gut gehütetes Geheimnis. Entwickelt, gebaut und programmiert wird an zwei Bildschirmen im Jugendzimmer mit Blick auf die Hornisgrinde.

Das Programmieren einer App ist keinesfalls eine leichte Arbeit, sondern ein hochkomplexes Projekt. „Mir macht das Programmieren großen Spaß. Ich lerne jeden Tag dazu. Ich nutze jede freie Minute für meine App“, sagt Luca Kammerer. Dass Programmierer während ihrer Arbeit nicht so oft an der frischen Luft sind, ist kein Geheimnis. In diesem Fall dürfte es an Frischluft aber nicht fehlen.

Wir stehen jederzeit voll und ganz hinter den Zielen und Projekten von unserem Sohn Klemens Kammerer, Vater

Sein Vater betreibt einen Obsthof in Renchen-Ulm. Luca weiß, wohin er will. Ein Obstbauer wird er keiner, aber er verdient seine Computer-Ausrüstung mit Arbeiten im Betrieb seiner Eltern. „Wir stehen jederzeit voll und ganz hinter den Zielen und Projekten von unserem Sohn“, freut sich Klemens Kammerer.

Für den Obsterzeuger ist die Welt der „Bits und Bytes“, in dieser sich sein Sohn bewegt, eher nebensächlich. „Wir vertrauen unserem Sohn, dass er sich nicht in einem Graubereich im Internet bewegt. Aber ein regelmäßiger Blick über die Schulter sollte schon stattfinden“, sagt Klemens Kammerer.

14-Jähriger aus Renchen will Investoren für seine App begeistern

Aktuell besucht Luca Kammerer noch die achte Klasse der Grimmelshausenschule in Renchen. Danach soll es auf die Heimschule Lender nach Sasbach gehen. Anschließend soll ein Studium mit EDV-Schwerpunkt folgen. Die Ziele des Nachwuchs-Programmierers aus Renchen-Ulm sind gesetzt. Jetzt bleibt abzuwarten, wie sich die App entwickelt, und ob sich Investoren für das Programm interessieren.

Doch mit den erlernten Fähigkeiten und Kenntnissen steht dem Jung-Programmierer in der Informatik-Welt nichts mehr im Wege. Wer weiß, vielleicht wird aktuell in einem Jugendzimmer im Schwarzwald der Grundstein für ein weltweites Unternehmen gelegt. Prominente Vorbilder gibt es genug: Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Bill Gates und Jeff Bezos.