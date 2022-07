8.000 Euro Sachschaden: Lkw beschädigt in Renchen geparktes Auto

Beim Einfahren in den Parkplatz eines Supermarktes in der Vogesenstraße in Renchen ist am Donnerstagabend ein Auto durch einen Lastwagenfahrer beschädigt worden.

Der Vorfall ereignete sich laut Informationen der Polizei gegen 17.50 Uhr. Der Lkw-Fahrer verursachte an dem geparkten Auto einen Sachschaden von rund 8.000 Euro.