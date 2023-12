Auto landet in Renchen-Erlach im Zaun: Fahrer flüchtet

Am Dienstagabend ist in Renchen-Erlach ein Auto von der Straße abgekommen und in einen Zaun gefahren. Der Fahrer flüchtete anschließend von der Unfallstelle.

Gegen 19:30 Uhr war das Auto auf der Erlacher Straße von der Fahrbahn abgekommen und über ein Wiesenstück an einem Kindergarten in einen Zaun zur angrenzenden Rench gefahren. Vor dem Abgrund blieb das Fahrzeug in Schieflage stecken.

Laut Polizei war dabei kein anderes Fahrzeug beteiligt.

Fahrer flüchtete nach Unfall in Renchen-Erlach

Der Fahrer flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Die Polizei konnte die mutmaßliche Person kurze Zeit später in der Nähe der Unfallstelle aufgreifen, so ein Polizeisprecher. Am frühen Mittwochmorgen war die Person jedoch noch nicht identifiziert.

Die Ermittlungen zu dem Unfall laufen.