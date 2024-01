Autofahrerin kommt auf der B3 bei Renchen von der Straße ab

Eine Autofahrerin ist am Mittwochnachmittag auf der B3 bei Renchen von der Fahrbahn abgekommen und musste von Rettungskräften aus ihrem Auto befreit werden.

Auf der B3 zwischen Renchen und Zimmern ist es Mittwochmittag, gegen 13 Uhr, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Polizei teilte mit, dass eine 52-jährige Autofahrerin aus unbekannten Gründen von der Straße abkam und in einem Straßengraben landete.

Rettungskräfte mussten die Frau aus ihrem Auto befreien

Weil die Frau sich bei dem Unfall einklemmte, musste sie von Einsatzkräften der Feuerwehr aus ihrem Wagen befreit werden. Rettungskräfte brachten sie im Anschluss für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus. Eine Fahrbahn musste für die Bergungsarbeiten teilweise gesperrt werden. Gegen 13.50 Uhr waren die Fahrbahnen in beide Richtungen wieder frei. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.