Gegen die Betreiber eines Testzentrum in einem Lokal an der Hauptstraße in Renchen wurde Beschwerde beim Gesundheitsamt in Offenburg erhoben. Das bestätigte die Pressestelle des Landratsamtes am Freitagnachmittag. Erst am Montag könne man weitere Angaben zu dem Vorgang machen.

Die BNN konnten am Wochenende mit dem Beschwerdeführer und einer weiteren Person reden, die schwere Vorwürfe gegen die Betreiber der Teststelle erheben, aber anonym bleiben wollen. Beide berichten von Fehlverhalten durch das Personal. So seien Ergebnisse schon nach drei Minuten herausgegeben worden.

Die zu Testenden hätten sich selbst einen Nasenabstrich abnehmen müssen. Die Mitarbeiter hätten darüber hinaus keinerlei Schutzkleidung getragen und sich abfällig über die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie geäußert.

Die Betreiber des Testzentrums waren am Wochenende nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Dem Ordnungsamt Renchen war der Vorgang am Freitagnachmittag unterdessen noch nicht bekannt. Auch die Polizei in Achern wusste am Sonntag ebenfalls noch nichts von Maßnahmen gegen das Testzentrum. In der Vergangenheit waren die Beamten im Einsatz, wenn derartige Einrichtungen geschlossen wurden.