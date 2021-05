Die Brauerei Bauhöfer in Renchen-Ulm hofft auf mehr Normalität nach Corona

„Die Lage war dramatisch“: Michael Ziegler findet klare Worte dafür, wie sich die Corona-Lockdowns auf die Familienbrauerei Bauhöfer in Renchen ausgewirkt haben. Doch es geht aufwärts.

Nach zwei harten Lockdowns und einer betriebswirtschaftlich existenzbedrohenden Durststrecke zischt es wieder in der Braubranche. In der Familienbrauerei Bauhöfer im Renchner Stadtteil Ulm wird der Gerstensaft endlich wieder in Fässer abgefüllt.

Michael Ziegler ist Prokurist und Leiter Marketing und Vertrieb. Er musste hautnah miterleben, wie Brauereien ins kollektives Koma versetzt wurden. Mitte Oktober 2020 erfolgte in Ulm die letzte Abfüllung der bis zu zehn Biersorten, danach ging die gesamte 33-köpfige Belegschaft in Kurzarbeit.

Weil das Virus mutierte und sich aufblähte wie die Hefe, andererseits Impfstoff nicht auskömmlich auf der pharmakologischen Karte stand, war unter den Mitarbeitern chronische Katerstimmung angesagt.