Fahrer bei Kollision mit dem Gegenverkehr in Renchen leicht verletzt

Der 32-jährige Leichtverletzte wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Grund dafür waren aber nicht seine Verletzungen.

Bei einem Verkehrsunfall in Renchen ist ein 32-Jähriger am Donnerstagabend leicht verletzt worden. Obwohl der Fahrer keine akute medizinische Versorgung brauchte, wurde er in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei mit. Grund dafür war seine Alkoholbeeinflussung.

Ein 20 Jahre alter Autofahrer geriet auf der Renchtalstraße (L 89) aus bislang unbekannten Gründen in den Gegenverkehr und stieß mit dem Entgegenkommenden zusammen. Bei der Unfallaufnahme nahmen die Polizisten einen Atemalkoholtest bei dem verletzten 32-Jährigen vor. Dieser ergab einen Wert von über einem Promille.

Für eine Blutprobe wurde der 32-jährige Mann deshalb ins Krankenhaus gebracht. Während der mutmaßliche Unfallverursacher sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten muss, erwartet den alkoholisierten Fahrer ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.