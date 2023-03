Frühere Bürgermeister aus Renchen koordiniert bundesweites Hilfsprojekt für die Ukraine

„Krieg in Europa - Rotary hilft“ - unter diesem Motto stehen zwei Hilfsaktionen von Rotary Deutschland für die Menschen in der Ukraine. Für das Projekt ist bundesweit der frühere Bürgermeister Klaus Brodbeck aus Renchen verantwortlich.

Angefangen hat der Einsatz der Ortenauer Rotarier für die Menschen aus der Ukraine vor knapp einem Jahr. Was folgte, war eine Anfrage aus Kliniken in der Ukraine, für schwer verletzte Opfer dieses Krieges Hilfsmittel wie zum Beispiel Implantate zur medizinischen Versorgung von Schwerverletzten und Verbandsmaterialien für die Soldaten zur Verfügung zu stellen.

Diesmal brachten alle fünf Rotary-Clubs in der Ortenau und zahlreiche private Spender insgesamt 110.000 Euro auf, dass für diesen Betrag medizinische Hilfsmittel in die Ukraine geliefert wurden.

Bislang liegen Spendenzusagen über 200.000 Euro vor

Diese Aktivitäten aus der Ortenau fielen bundesweit auf, und so wurde Klaus Brodbeck damit beauftragt, für Rotary Deutschland die Beschaffung von Generatoren und die Lieferung in die Ukraine zu organisieren.

„Aktuell liegt eine Bedarfsmeldung für 605 Generatoren vor“, so Brodbeck. Sie sollen die Energieversorgung in den Behelfsbehausungen, aber auch für öffentliche Einrichtungen wie Wärmestuben, Schulen und Krankenhäuser sichern. Bislang liegen Spendenzusagen über insgesamt 205.000 Euro vor.

In einer ersten Tranche wurden für 90.000 Euro mehr als 50 Generatoren unterschiedlicher Leistungsfähigkeit beschafft und in Wiesbaden gelagert. Für den Transport in die Ukraine sind Bärbel Storch und Igor Boychuk verantwortlich.

Die Transporter bringen die Generatoren zur ukrainischen Grenze, wo sie von einheimischen Rotariern übernommen und an ihre Bestimmungsorte weitergeleitet werden.