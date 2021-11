36-Jähriger bei Garagenbrand in Renchen verletzt

Eine brennende Garage hat am Montagabend einen Feuerwehreinsatz in Renchen ausgelöst. Ein 36-Jähriger wurde dabei leicht verletzt.

Bei einem Garagenbrand in Renchen hat ein 36-Jähriger durch eine Stichflamme leichte Verletzungen erlitten. Nach Polizeiangaben befand er sich in der Garage.

Die Feuerwehren Renchen, Ulm und Erlach wurden am Montagabend gegen 20.36 Uhr zu dem Brand in der Straßburger Straße in Renchen gerufen. In einer zwischen zwei Wohnhäusern angebauten Doppelgarage waren ein Lotus und ein BMW in Brand geraten, wie die Freiwillige Feuerwehr Renchen mitteilte.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte schlugen die Flammen bereits an der Garage hoch. Durch einen schnell eingeleiteten Löschangriff von beiden Seiten konnten die Flammen rasch niedergeschlagen und eine Ausbreitung auf die nebenstehenden Gebäude verhindert werden. Die Feuerwehr Renchen befand sich mit neun Fahrzeugen und 64 Kräften für zweieinhalb Stunden im Einsatz.

Auch das Dach und die Wand des Nachbarhauses seien leicht in Mitleidenschaft gezogen und verschmutzt worden. Der Sachschaden belaufe sich insgesamt auf rund 90.000 Euro.