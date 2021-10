Bürgermeister Bernd Siefermann (CDU) freute sich im festlichen Glanz der aufwendig renovierten Stadthalle Renchen, den Grimmelshausenpreis und den Förderpreis 2021 verleihen zu können. Die Preise gingen an Sheree Domingo und Christoph Nussbaumeder.

In seiner Begrüßung erinnerte Siefermann an den 400. Geburtstag des Barockdichters, der, weil nicht zu belegen ist ob er 1621 oder 1622 zur Welt kam, in Renchen gleich zweimal gefeiert wird. Zum Festgeschenk des kommenden Jahres gehöre ein gemeinsam mit Gelnhausen angestoßenes Buchprojekt.

Zur Aufgabenstellung gehöre, Grimmelshausens Hauptwerk, den „Abenteuerlichen Simplicissimus“ für „junge Leser durch eine entsprechende Sprache und reichlich Illustrationen leichter zugänglich zu machen“.

Die Nacherzählung soll 2022, als einer der Höhepunkte der vom Land an Renchen vergebenen Kinder- und Jugendliteraturtage Baden-Württemberg vorgestellt werden.

Förderpreis ist mit 2.500 Euro dotiert

Nach dem Grußwort von Ministerialdirigentin Claudia Rose wurde Sheree Domingo, die zehnte Trägerin des mit 2.500 Euro dotierten Förderpreises, von Beate Laudenberg dem Publikum vorgestellt. Domingos Debüt, der Comic „Ferngespräch“, wurde in der Züricher „Edition Moderne“ veröffentlicht.

In ihrer Bildgeschichte gehe es um Vergänglichkeit, sowohl am Ort der Handlung, einem deutschen Altersheim, als auch in der philippinischen Heimat einer Pflegerin, die ihre sterbende Mutter nur über ein Ferngespräch erreichen kann. Die Karlsruher Privatdozentin sieht Domingos Comic in der Tradition eines Wilhelm Busch.

„Setzt Busch menschliche Schwächen in Szene, werden hier Schwächen der Gesellschaft dargestellt, bei deren Verbalisierung sich allerdings flotte Reime à la Busch verbieten“, erklärte Laudenberg.

Schließlich verfolge Domingos Bildergeschichte „dezidiert aufklärerische, wenn nicht politische Ambitionen“. Im Gespräch mit dieser Zeitung verdeutliche Domingo, dass es wichtig sei, die Lage der Pfleger nicht nur finanziell zu verbessern, sondern ihnen auch eine verstärkte soziale Anerkennung zu geben.

Nach einem Intermezzo des Duos „Musica è“, wurde der Grimmelshausenpreis 2021 von Siefermann und seinem Gelnhauser Amtskollegen Daniel Glöckner an Christoph Nussbaumeder verliehen. In seinem Romandebüt „Die Unverhofften“ habe der Preisträger eine „weit verzweigte süddeutsche Familiensaga um Liebe, Lügen, Verletzungen, Verlust und Erfolg“ entfaltet. Laudator Ulf Abraham, Seniorprofessor an der Berliner Humboldt-Universität, präsentierte Werk und Autor.

Über den Grimmelshausen-Preis Der Grimmelshausen-Preis wird seit 1993 alle zwei Jahre abwechselnd in Gelnhausen und Renchen verliehen. Die von den beiden Städten und den Bundesländern Baden-Württemberg und Hessen gestiftete, mit 10000 Euro dotierte Auszeichnung, erhalten Autoren „die mit ihren erzählerischen Werk einen bemerkenswerten Beitrag zur künstlerischen Auseinandersetzung mit der Zeitgeschichte geleistet haben und somit in der literarischen Tradition des berühmten Namensgebers stehen.“ Der mit 2500 Euro dotierte Grimmelshausen-Förderpreis,, wird von den Kommunen Renchen und Gelnhausen in Kooperation mit dem Museum für Literatur am Oberrhein, Karlsruhe und den Sparkassen verliehen. Zur Jury gehören: Dr. Jürgen Glocker, Hans Sarkowicz , Dr. Beate Laudenberg und als beratende Mitglieder die Literaturreferenten der beiden Bundesländer sowiedie Bürgermeister von Renchen und Gelnhausen.

Der 1978 im niederbayerischen Eggenfelden geborene Schriftsteller sei als Dramatiker bekannt geworden. Sein belletristischer Erstling beginne im Jahr 1900 und reiche bis in die Gegenwart.

Er handelt von den vielfältigen Folgen einer Verfehlung, die der selbstherrliche Spross einer Glasfabrikanten-Dynastie an einer junge Arbeiterin begeht.

Zwei Weltkriege, den Kampf der Linken gegen die Rechten, die Nachkriegs-Wiederaufbauzeit, die Studentenrevolte, die Globalisierung und die wachsende Macht der Konzerne, nicht zuletzt aber den Niedergang der Glasbläserkunst, webe der Autor in seinem Romanerstling zusammen. Den „unbestechlichen, zuweilen geradezu erbarmungslosen Blick des Erzählers“ hob Abraham besonders hervor.

In seiner Dankesrede rief Nußbaumeder dazu auf, dass jeder Mensch, immer und immer wieder aufgefordert sei, „wachsam zu sein, um die Einfallstore für jegliche Totalitarismen zu gewahren. Der Gleichgültigkeit anheimzufallen, hieße nicht weniger als die Freiheit über Bord zu werfen und den Tod vor dem Sterben zu zeitigen.“