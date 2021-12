Handfeste Auseinandersetzung: Täter-Trio verletzt einen Mann in Renchen leicht

Bei einer handfesten Streitigkeit zwischen vier Männern ist ein 43-Jähriger am Sonntagnachmittag in Renchen leicht verletzt und beklaut worden.

Ein 43-Jähriger ist am Sonntagnachmittag gegen 14.40 Uhr in einer Wohnung in der Hans-Thoma-Straße in Renchen von drei Männern bedroht und geschlagen worden. Wie die Polizei mitteilt, forderte einer der ihm bekannten Täter einen noch offen stehenden Geldbetrag.

Nachdem es nicht zur Zahlung kam, entwendete der mutmaßliche Täter einen Laptop. Durch den tätlichen Angriff wurde der 43-Jährige leicht verletzt.