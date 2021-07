Die besten Ideen werden bekanntlich aus der Not geboren. So auch die Erfindung von Bertold Schillinger aus Renchen-Ulm, der eine Vorrichtung entwickelt hat, die verhindert, dass seine Garage bei Starkregenfällen vollläuft.

Jetzt wurde der Ulmer mit dem Artur-Fischer-Erfinderpreis ausgezeichnet. Auch der Prototyp ist bereits installiert und wartet auf seinen ersten echten Einsatz.

„Wenn es stark regnet, verwandelt sich die Armenhöfestraße regelmäßig in einen reißenden Bach. Es gab schon Jahre, in denen das dreimal vorgekommen ist. In den 30 Jahren, in denen wir hier wohnen, gab es bereits zehn Überschwemmungen“, berichtet Schillinger und zeigt auf Schautafeln in seinem Keller, die das unerfreuliche Schauspiel dokumentieren, dem sich der Hausbesitzer und seine Nachbarn in schöner Regelmäßigkeit ausgesetzt sehen.