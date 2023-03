Es wurde ein Kind für ein Tischtennisduell mit Europameister Dang Qiu gesucht – und gefunden: Lotta Rothfuß aus Renchen tritt am Samstagabend im TV bei „Klein gegen Groß“ an.

Einer großen Herausforderung in einer besonderen Umgebung hatte sich die zehnjährige Lotta Rothfuß vom TTC Renchen in der ARD-Sendung „Klein gegen Groß“ gestellt.

Schauplatz der Aufzeichnung waren im Januar die Filmstudios in Berlin-Adlershof, wo sich Lotta, derzeit auf Platz eins der deutschen Rangliste der Altersklasse Mädchen elf, in einem Wettbewerb mit dem amtierenden Tischtennis-Europameister Dang Qiu zu messen hatte.

Mädchen aus Renchen am Samstag bei „Klein gegen Groß“ zu sehen

An diesem Samstag, 4. März, ist es nun so weit: Ab 20.15 Uhr wird die Familienshow „Klein gegen Groß“ im Ersten ausgestrahlt. Dann dürfte die Familie von Lotta ähnlich aufgeregt vor dem Bildschirm sitzen wie sie es im Januar war, als es für drei Tage nach Berlin zur Aufzeichnung ging.

Lotta selbst sah das alles als großes Abenteuer, war richtig begeistert von der ganzen Sache und freute sich darauf. „Wir Eltern waren wahrscheinlich viel aufgeregter als Lotta selbst“, sagt ihr Vater Dieter Schindler. Er begleitete seine Tochter mit seiner Frau Annette Rothfuß nach Berlin.

Junge Kandidatin für Tischtennisduell mit Europameister gesucht

Die ganze Aktion hatte bereits Ende vergangenen Jahres damit begonnen, dass eine Redaktionsmitarbeiterin der Fernsehshow mit dem Tischtennisverband Baden-Württemberg Kontakt aufnahm. Man suche ein neun- bis 13-jähriges Kind, das in einem Tischtennisduell mit Europameister Dang Qiu sein Können unter Beweis stellen könnte.

Die Verbandstrainer sprachen Lotta aus der Talentschmiede des TTC Renchen darauf an, und sie war sofort vollauf begeistert. Im Gespräch mit den Fernsehleuten wurde dann die Idee für das Spiel entwickelt, nachdem diese sich Videos vom Training beim TTC Renchen angeschaut hatten. Das „Hütchenspiel“ fanden sie besonders originell, so dass man sich auf diese Variante des Tischtennisduells einigte.

Lotta Rothfuß aus Renchen spielte sich mit Tischtennis-Weltstar Dang Qiu ein

Im Anschluss gingen die Vorbereitungen so richtig los. Ein Fernsehteam kam für zwei Tage in die Grimmelshausenstadt und filmte Lotta im Training und in der Familie. Absoluter Höhepunkt war dann der dreitägige Besuch in Berlin. Mit dem ICE ging es am Donnerstagabend in die Bundeshauptstadt, wo am Freitagvormittag auch gleich die erste Einzelprobe auf dem Programm stand.

Bis zur Generalprobe am Samstagvormittag bestand auch Gelegenheit, einiges von Berlin kennenzulernen. Vor der Sendung konnte sich Lotta mit Dang Qiu einspielen. Der Weltklassespieler war freundlich und locker. Sie freute sich darüber, dass er ihr ein Trikot seines Heimatvereins Borussia Düsseldorf mitbrachte.

Im Wettkampf, der Lotta viel Spaß machte, ging es dann darum, mit dem Aufschlag auf der gegenüberliegenden Seite der Tischtennisplatte Hütchen abzuschießen. Mehr war darüber vorab nicht zu erfahren.

Prominente tippen bei Tischtennisduell im TV mit

Die Zuschauer am Samstagabend dürfen gespannt sein, wie Lotta in diesem Duell abgeschnitten hat und ob die Prominenten wie Iris Berben, Esther Sedlaczek, Hanna Zimmermann und Harald Krassnitzer mit ihrem Tipp richtig lagen.

Für Lotta und ihre Familie waren die Tage in Berlin jedenfalls ein tolles Erlebnis. Am Sonntagabend erfolgte die Rückreise, am Montag war Schule. Lotta besucht die fünfte Klasse des Gymnasiums Achern. Da stand dann auch gleich eine Arbeit in Religion auf dem Programm.

In ihrem Heimatverein TTC Renchen spielt Lotta äußerst erfolgreich sowohl in der Jugend als auch in den Herrenmannschaften. Trainiert wird fünfmal die Woche, nicht nur in Renchen, sondern auch in Offenburg, in Freiburg im Landesstützpunkt sowie bei Lehrgängen in Düsseldorf.

Weitere Nachwuchsspieler aus Renchen zählen ebenfalls in ihrer Altersklasse zur deutschen Spitze – ihre Cousine Leni ist elf, Noah Ziegelmaier 13 Jahre alt. So können sich ihre Eltern bei den Fahrten zum Training abwechseln.