Der Bedarf an Suchtberatung und an Behandlung wird in den kommenden Monaten deutlich ansteigen. Die Spannungen in den Familien werden zunehmen, insbesondere in Familien mit Kindern. Da müssen wir ansprechbar bleiben und Hilfe anbieten. Wir beobachten schon jetzt teils dramatische Situationen, Aggressionen und Gewalt sind mehr und mehr ein Thema. Wir haben Gruppen für Kinder, doch die mussten wir aktuell aussetzen. Unsere Mitarbeiter*innen versuchen, in Einzelgesprächen und Telefonaten so viel wie möglich aufzufangen. Das wird auch unsere Mitarbeiter belasten. Es ist sehr schwer, die richtige Balance zwischen Arbeitsschutz und der angemessenen Versorgung unserer Klientel zu finden. Und nebenbei: die Zahl der Überstunden in unseren Häusern wächst.