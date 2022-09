Kirsten Eggs aus Renchen spielt gerne Boccia. Bei den Special Olympics Nationale in Berlin hat sie den ersten Platz errungen. Es ist ein Meilenstein für die Special Olympics World Games 2023.

Der Verein „Leben mit Behinderung Ortenau“ bietet für Menschen mit Behinderung und ihre Familien nicht nur eine umfassende Beratungs- und Betreuungsleistung, sondern ein stationäres Wohnangebot für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderungen.

Hierzu gehört seit 2014 auch ein Wohnheim in Renchen, das 24 Wohnplätze. Kirsten Eggs hat dort seit Jahren ihr Zuhause gefunden.

Tagsüber arbeitet die 35-Jährige in einer Werkstatt, in ihrer Freizeit spielt sie gerne Boccia. Nun hat sie ihr Hobby mit einem Erfolg gekrönt: In ihrer Lieblingssportart hat sie bei den Special Olympics Nationale Spiele in Berlin den ersten Platz errungen.

Nationale Meisterschaften sind Meilenstein für Special Olympics World Games 2023

Insgesamt rund 4.000 Athletinnen und Athleten haben in der deutschen Hauptstadt ein Fest der Begegnung gefeiert und sind in 20 Sportarten angetreten. Die Nationalen Spiele sind ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu den Special Olympics World Games Berlin, die 2023 ebenfalls in Berlin ausgetragen werden.

Mit ihrem Erfolg auf nationaler Ebene hat sich Kirsten Egg für diese weltweit größte inklusive Sportveranstaltung qualifiziert. Sie freut sich jetzt schon darauf, Sportler mit Behinderung aus aller Welt kennen zu lernen und sich im sportlichen Wettkampf mit ihnen zu vergleichen.

Begleitet wurde sie in Berlin unter anderem von ihrer Mutter Monika Kronprecht, von Trainer Frank Brüderle, der das Boccia-Team der Behindertensportgruppe Offenburg alle 14 Tage in der Halle in Tiergarten trainiert und von Andreas Burgert, der im Vorstand für den Breitensport verantwortlich ist. Er war es auch, der das Talent von Kirsten Eggs entdeckte.

Wettkämpfe in Berlin dauerten für Kirsten Eggs täglich von 9 bis 18 Uhr

Die Freizeitsport-Gruppe hält ein breites sportliches Angebot für Menschen mit körperlicher oder geistiger Behinderung sowie für Nichtbehinderte bereit. In den Sportarten Schwimmen, Radfahren und Boccia qualifizierten sich 21 Mitglieder der Gruppe für die Special Olympics, die unter dem Motto „Gemeinsam stark“ in Berlin stattfanden.

Unglaublich, wie gut das alle weggesteckt haben. Monika Kronprech, Mutter von Kirsten

Mit dem Betreuerteam waren es insgesamt 30 Personen, die in einem behindertengerechten Abteil sechs Stunden nach Berlin unterwegs waren. In der Hauptstadt musste Kirsten begleitet von ihrer Mutter wie die anderen Teilnehmer jeweils morgens um 9 Uhr in der Halle sein, die Wettkämpfe dauerten dann bis 18 Uhr.

Dazu kam, dass mit dem ÖPNV jeweils eine Stunde lang zwischen Unterkunft und Halle gependelt wurde. „Unglaublich, wie gut das alle weggesteckt haben“, so Monika Kronprecht.

BSG Offenburg ist mit 600 Mitgliedern einer der größten Vereine der Stadt

Begeistert waren alle von dem Begleitprogramm mit Infoständen zu Themen wie Fitness, Sport und Gesundheit, auch die Gelegenheit, bei anderen Wettkämpfen zuzuschauen, wurde gerne genutzt. Höhepunkte waren natürlich die Eröffnungs- und die Abschlussfeier.

Kirsten Eggs trat für die BSG Offenburg an. Die Behindertensportgruppe ist mit knapp 600 Mitgliedern einer der größten Vereine Offenburgs.

Gegründet wurde er als ein klassischer Versehrtensportverein nach dem Zweiten Weltkrieg, entwickelte sich dann aber mit ihren Angeboten im Rehasport über den Breitensport bis zum Leistungssport für Menschen mit einer Behinderung zu einem modernen Verein.